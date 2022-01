Premiera Huawei P50 w Polsce. Z tej okazji przygotowano loterię z atrakcyjnymi nagrodami

Już za tydzień w naszym kraju zadebiutuje seria Huawei P50. Długo musieliśmy na to czekać, ale fani marki nie powinni się zawieść. By uczynić wydarzenie jeszcze atrakcyjniejszym, Huawei przygotowało specjalną loterię, w której można zdobyć atrakcyjne nagrody.

Seria Huawei P50 wkracza do Polski

Seria P50 zadebiutowała w Chinach w połowie zeszłego roku, a w grudniu producent wprowadził do niej składany model P50 Pocket. Wraz z nowym rokiem Huawei postanowił wyprowadzić te smartfony z Chin wprost na europejski rynek, w tym także do Polski. Ich premiera zaplanowana została na 26 stycznia. Mimo braku usług Google i dostępu do sieci 5G, Huawei nadal ma w naszym kraju wielu fanów którzy z pewnością ciepło przywitają nowe flagowce. O ile ich ceny nie będą tak porażające, jak wskazują na to doniesienia… Mowa bowiem o kwotach ok. 5500 za model P50 Pro i przeszło 7400 zł za P50 Pocket. To oczywiście nie są oficjalne informacje, więc z narzekaniem na ceny powinniśmy poczekać do premiery.

Tymczasem, by umilić nam oczekiwanie, Huawei przygotował loterię, w której można wygrać wiele ciekawych nagród, wartych nawet tysiące złotych. Najbardziej kuszący jest bowiem kupon zniżkowy na zakupy o wartości aż 6498 zł, który można wykorzystać na zakupy na huawei.pl. Są też vouchery o wartości 50 zł do wykorzystania przy zamówieniu za co najmniej 299 zł.

W loterii można też zgarnąć vouchery na różne sprzęty, które po wykorzystaniu takiego kuponu będą kosztowały symboliczną złotówkę. W taki sposób można stać się szczęśliwym posiadaczem słuchawek Huawei FreeBuds Lipstick, laptopa Huawei MateBook 14s i smartwatcha Huawei Watch 3 Pro Elite.

By wziąć udział w akcji wystarczy zalogować się na stronie producenta przy pomocy ID Huawei lub założyć nowe konto, kliknąć na baner znajdujący się tutaj, a następnie wcisnąć start i wylosować prezent. Co istotne – można brać udział w loterii raz dziennie, więc dostajemy wiele szans na wygraną, bo akcja trwa do 8 litego lub do wyczerpania zapasów. Kupony jednak się nie łączą, są automatycznie przypisane do konta i należy wykorzystać je w ciągu 15 dni od ich otrzymania.