Orange, Premium Mobile i UPC – do tych sieci przenosiliśmy numery w 2021 roku

UKE opublikował raport przenośności numerów w 2021 roku. Najlepiej ponownie wypadł Premium Mobile. Tuż obok Orange i UPC. Fatalny rok ma za sobą Play, a zaskakująco słabo poradził sobie Plus.

W IV kwartale 2021 roku liderem był T-Mobile

W IV kwartale 2021 roku przeniesionych zostało 371 657 numerów. Najwięcej, chyba bez zaskoczenia, w IV kwartale – 129 238 numerów.

Spośród największych operatorów, najlepszy kwartał zaliczył T-Mobile. Zaskakująco najsłabiej nie wypadł Play, a Plus:

Orange – 488 numerów na minusie (oddał 94 856 numerów, przyjął 94 368),

Play – 17 832 numery na minusie (oddał 102 980 numerów, przyjął 85 148),

Plus – 28 198 numerów na minusie (oddał 91 949 numery, przyjął 63 751),

T-Mobile – 14 954 numery na plusie – oddał 60 51 numerów, przyjął 75 469).

Z Play ponownie przeniesionych zostało najwięcej numerów do innych sieci. Z kolei najwięcej nowych numerów trafiło tym razem do Orange. O prawie 20 tys. więcej niż do T-Mobile.

Wśród mniejszych operatorów kolejny mocny kwartał zanotował UPC, będąc 8 816 numerów na plusie (oddał 365 numerów, przyjął 9 181). Dobrze wypadła też Vectra – 3 433 numery na plusie (oddał 476, przyjął 3 909), Mobile Vikings – 2 870 numerów na plusie (oddał 991, przyjął 3 861) oraz dwaj operatorzy powiązany z Cyfrowym Polsatem, czyli Premium Mobile – 5 120 numerów na plusie (oddał 6 844 numery, przyjął 11 964) i Otvarta – 2 100 numerów na plusie (oddał 857 numerów, przyjął 2 957). Warto też wspomnieć o Virgin Mobile, który wyszedł prawie na zero – 414 numerów na plusie (oddał 5 393 numery, przyjął 5 807).

2021 rok najlepiej kończą Orange, Premium Mobile i UPC. Rozczarował Plus, Play… bez zmian

W całym 2021 roku sieć zmieniło 1 420 570 numerów. Najwięcej – 142 763 numery w lutym, a najmniej – 98 416 numerów w czerwcu.

To nie był dobry rok dla Plusa i Play. Pierwsi przez wiele kwartałów byli liderem rankingu, a 2021 rok kończą będąc ponad 50 tys. numerów na minusie. Play w zasadzie utrzymał swoją pozycję. Od dłuższego czasu to właśnie od Fioletowych ucieka najwięcej klientów. Ale też więcej numerów niż do Play przeniesiono tylko do Orange. Z kolei T-Mobile był zdecydowanie najmniej podatny na migracje. Zarówno do sieci, jak i z niej przeniesiono najmniej numerów, ale ostatecznie T-Mobile zakończył rok z dodatnim wynikiem).

Orange – 29 398 numerów na plusie (oddał 335 368, przyjął 365 406),

Play – 133 454 numery na minusie (oddał 436 410 numerów, przyjął 302 956),

Plus – 52 638 numerów na minusie (oddał 322 161 numerów, przyjął 269 523),

T-Mobile – 17 480 numerów na plusie (oddał 245 106 numerów, przyjął 262 946 numerów).

Wśród mniejszych operatorów ponownie bardzo dobrze rok kończy Premium Mobile. Zaskakująco dobrze wypadł również UPC. Solidny wynik notuje również Vectra, Otvarta i Mobile Vikings, a także lajt mobile i nc+.