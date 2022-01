Mobilny procesor Intela przewyższa Threadrippera. Oto pierwszy test Core i9-12900HK

Intel przed kilkoma dniami ujawnił swoje mobilne procesory nowej generacji, wśród których perełką jest Core i9-12900HK. Ten mobilny flagowiec odpowiada oficjalnej specyfikacji Core i9-12900H, ale utrzymuje najwyższe taktowania dłużej, dzięki najwyższej jakości matrycy krzemowej, którą udało się uzyskać Intelowi. Już dziś możemy rzucić okiem na pierwsze testy Core i9-12900HK, dzięki serwisowi Lab501, któremu udało się wejść w posiadanie nowego laptopa najwyższej klasy.

Intel Core i9-12900HK ma do zaoferowania mniej, niż Core i9-12900K przeznaczony do komputerów stacjonarnych. Jak na mobilny segment, jest jednak czymś wyjątkowym, zapewniając 6 rdzeni Performance i 8 Efficient, czyli łącznie 20 wątków. Jego taktowanie wynosi 5 GHz dla wszystkich rdzeni odpowiadających za wydajność i 3,8 GHz dla tych energooszczędnych. Jego TDP wynosi 45 watów, ale parametr Max Turbo Power już 115 watów, co jest szalenie wysokim poziomem, jak na mobilny procesor.

Jest to ewidentnie układ przeznaczony dla tych, którzy potrzebują najwyższej wydajności w mobilnym sprzęcie i nie przejmują się pracą na baterii, zużyciem energii oraz temperaturami. Jak wysokiej wydajności? Wystarczy tylko wspomnieć, że 115-watowy Intel Core i9-12900HK przewyższa wydajnością 16-rdzeniowy procesor Ryzen Threadripper 1950X o TDP na poziomie 160 watów.

Test mobilnego procesora Intel Core i9-12900HK zwiastuje ogromne problemy dla AMD

Obecnie AMD ma do zaoferowania na rynku mobilnym procesory Ryzen z serii 5000, które i tak nie są w stanie przewyższyć w większości przypadków wydajności oferowanej przez Core 11. generacji. Tak też flagowy Intel Core i9-12900HK w testach Lab501 może pochwalić się wydajnością o nawet 29% wyższą od Ryzena 9 5900X. Pozostawia też daleko w tyle procesory Intela poprzedniej generacji.

Problem z Intel Core i9-12900HK sprowadza się do tego samego, co z innymi Core 12. generacji – temperaturą i zużyciem energii. Niestety nie znamy dokładnego modelu laptopa, ale wiemy, że podczas testów jego temperatura dobiła do 99 stopni Celsjusza, ale średnio osiągała 69 stopni dla rdzeni i 76 dla całej matrycy. Z kolei pobór energii sięgnął 113 watów, ale jego średnia wyniosła około 63 waty.

W porównaniu do przytoczonych przez testerów platform na bazie Ryzena 9 5900HX (ROG STRIX Scar 17) oraz Lenovo Legion 7, oferta AMD jest zarówno chłodniejsza (w przypadku maksymalnej temperatury) i mniej energożerna. W tych laptopach procesor rozgrzewał się do maksymalnie (odpowiednio) 94 i 88 stopni oraz średnio do 70 i 69 stopni, podczas gdy pobór energii wyniósł kolejno 65 i 86 stopni w szczycie i średnio 30/45.