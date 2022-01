Pierwsze testy modelu X-59 za nami. Następca Concorde’a coraz bliżej

NASA ma nadzieję, że zakaz komercyjnych lotów naddźwiękowych nad lądem wkrótce zostanie zniesiony. Wszystko dzięki udanym testom samolotu X-59 Quiet SuperSonic Technology (QueSST), który generuje znacznie łagodniejszy grom dźwiękowy niż wycofany blisko 20 lat temu ze służby Concorde.

Inżynierowie NASA z projektu Commercial Supersonic Technology (CST) użyli modelu samolotu X-59 w małej skali i przetestowali go w tunelu aerodynamicznym NASA Glenn, aby zwizualizować technologię redukcji gromu dźwiękowego. X-59 jest nazywany synem Concorde’a, pierwszego komercyjnego samolotu pasażerskiego, który został wycofany z użytku w 2003 r.

Jest to okazja dla zespołu do uzyskania danych przy niskich poziomach dźwięku wytwarzanych w tunelu. Wszystko sprowadza się do naszej zdolności do zmierzenia uderzenia.

Clayton Meyers, zastępca kierownika projektu CST