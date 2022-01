Amerykańscy wojskowi inwestują w Overture – naddźwiękowy samolot pasażerski firmy Boom Technology Inc.

Amerykańskie Siły Powietrzne zainwestowały właśnie 60 milionów dolarów w firmę Boom Technology Inc., która przeznaczy te pieniądze na dalszy rozwój ich naddźwiękowego samolotu pasażerskiego Overture.

Overture ma być duchowym następca Concorde’a, czyli biznesowym samolotem pasażerskim, na pokładzie którego zmieści się maksymalnie 88 pasażerów. Z zapowiedzi firmy wiemy również, że Overture będzie latał z prędkością poddźwiękową nad lądem i naddźwiękową nad wodą.

Jego maksymalna prędkość będzie wynosić 1,7 Macha, co według producenta powinno skrócić podróż między Londynem i Nowym Jorkiem do mniej więcej 3,5 godziny. Wiemy też, że samolot będzie latał na nieco większej wysokości, niż aktualnie używane samoloty pasażerskiej – tj. 18,2 km, zamiast standardowych 10-11 km wysokości.

Tyle teorii, w praktyce firma Boom Technology Inc. dopiero niedawno wybrała międzynarodowe lotnisko Piedmont Triad w Greensboro w Karolinie Północnej na miejsce swojego pierwszego zakładu produkcyjnego. Tam Boom planuje rozpocząć produkcję swoich naddźwiękowych samolotów w 2024 r. Pierwszy gotowy egzemplarz ma być skończony do 2025 r., jego pierwszy lot odbędzie się rok później i – jeśli do tej pory wszystko pójdzie zgodnie z planem – zacznie realizować kursy pasażerskie do 2029 r.

Amerykańskie Siły Powietrzne inwestują w Overture z kilku powodów

Jednym z nich jest na pewno deklaracja Boom Technology Inc., według której silnik Overture będzie w pełni kompatybilny ze „zrównoważonymi” paliwami, a sam samolot będzie miał zerowy ślad węglowy. Drugim, bardziej przyziemnym powodem jest to, że USAF potrzebuje szybkiego samolotu tych gabarytów do transportowania wyższych rangą wojskowych, realizowania misji specjalnych i misji rozpoznawczych.

Zresztą pieniądze przekazane przez wojskowych pochodzą z programu AFWERX, którego celem jest wspieranie innowacji i przyspieszenie ich wdrożenia. Sam silnik Overture na pewno znajdzie zastosowanie w kilku innych, wojskowych projektach. Nie wspominając już o tym, że projekt Boom Technology Inc. ma potencjał aby stać się nowym Air Force One, czyli samolotem Prezydenta Stanów Zjednoczonych.