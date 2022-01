Rosjanin zbudował prawdziwy miecz świetlny. Niestety broń działa tylko przez 30 sekund

Aleks Burkan to rosyjski YouTuber-majsterkowicz, któremu udało się spełnić swoje marzenie o budowie prawdziwego miecza świetlnego. Jego pracę docenił Komitet Guinessa, dodając adnotację o Burkanie do Księgi Rekordów Guinessa.

Prawdziwy miecz świetlny to wysuwane i chowane na żądanie ostrze plazmowe o długości 1 metra. Przy pełnej mocy, strumień plazmy jest w stanie rozgrzać się do temperatury 2800 stopni Celsjusza, co pozwala np. na przecinanie stali.

Zupełnie jak w filmach! Niestety, brak zewnętrznego źródła zasilania sprawia, że wszystkie komponenty potrzebne do stworzenia tak gorącego strumienia plazmy zostały upchnięte w rękojeści miecza, co przełożyło się na bardzo małą pojemność zbiornika na paliwo – przy pełnej mocy miecz działa tylko 30 sekund.

Prawdziwy miecz świetlny – jak to działa?

— Kluczowym elementem mojego miecza świetlnego jest elektrolizer. Elektrolizer to urządzenie, które może generować ogromne ilości wodoru i tlenu oraz sprężać gaz do dowolnego ciśnienia bez użycia kompresora mechanicznego – tłumaczy Burkan.

Niemniej jednak osiągnięcie rosyjskiego YouTubera jest imponujące. Samo pozyskanie części do budowy działającego miecza świetlnego zajęło Burkanowi kilka lat, podczas których szukał ich na wysypiskach śmieci, stacjach złomowania pojazdów i na internetowych aukcjach.

— Najtrudniejszym zadaniem było upchnięcie całego systemu dystrybucji gazu w rękojeści – mówi YouTuber

Projekt Rosjanina został doceniony przez Komitet Guinessa, który postanowił dopisać Burkana do Księgi Rekordów Guinessa. Co prawda nie jest to pierwszy działający miecz świetlny na świecie – oręż ten już wcześniej zbudowali Kanadyjczycy z Hacksmith Industries, tyle że ich wersja wymaga zewnętrznego źródła zasilania umieszczonego w plecaku połączonego z mieczem świetlnym. A przecież rycerze Jedi nie biegali z plecakami.

Burkan dodaje, że będzie ulepszał konstrukcję swojego miecza świetlnego. W międzyczasie buduje też zbroję Iron-Mana.