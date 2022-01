Polska cena realme GT 2 Pro. Czy jesteśmy gotowi na tak drogiego realme?

W cenniku Plusa pojawił się realme GT 2 Pro. Mogliśmy się spodziewać, że flagowiec nie będzie tani, ale tak drogiego realme jeszcze nad Wisłą nie było.

realme GT 2 Pro to flagowiec, jakiego w realme nie było

Do tej pory najmocniejsze smartfony realme były flagowcami na pół gwizdka. Dzięki zastosowaniu np. nieco skromniejszego aparatu można było zastosować najmocniejszy procesor i zbić cenę.

W przypadku realme GT 2 Pro nie ma kompromisów. Smartfon ma ekran LPTO2 AMOLED o przekątnej 6,7 cala, rozdzielczości 1440 x 3216 pikseli, 120 Hz odświeżaniem obrazu i deklarowaną jasnością w piku na poziomie 1400 nitów. Sercem urządzenia jest układ Qualcomm Snapdragon 8 Gen1, do tego mamy 8 lub 12 GB pamięci RAM i 128. 256 lub 512 GB pamięci wbudowanej, ale bez możliwości rozszerzenia kartą pamięci.

Aparat wygląda okazale. Aparat główny ma rozdzielczość 50 Mpix (F/1.8, 24mm) i sporą matrycę 1/1.56″. Do tego aparat ultraszerokokątny o rozdzielczości 50 Mpix (15mm, F/2.2) oraz aparat do zdjęć makro nazywany mikroskopem – 3 Mpix (F/3.0) z autofocusem i deklarowanym 40-krotnym powiększeniem. Nie zdziwię się, jeśli to ten sam aparat co w Oppo Find X3 Pro i jeśli faktycznie tak jest, to jest to naprawdę ciekawe rozwiązanie. Aparat do selfie umieszczony w zaskakująco małym otworze w ekranie wykona zdjęcia w rozdzielczości 32 Mpix.

Dalej mamy łączność 5G, Wi-Fi 6, NFC, port USB-C i czytnik linii papilarnych w ekranie (optyczny). Smartfon zasila akumulator o pojemności 5000 mAh z obsługą szybkiego ładowania o mocy 65W.

Polska cena realme GT 2 Pro. Tanio już było

Polską cenę flagowca realme ujawnił Plus, umieszczając go w nowych cennikach. Stąd wiemy, że realme GT 2 Pro będzie kosztować 4 387 – 4 411 zł. Czyli rynkowa cena powinna wynosić 4 399 zł. Dużo, ale cena jest adekwatna do oferowanej specyfikacji. Tylko czy klienci, przyzwyczajeni do niższych cen realme na tle konkurencji, skuszą się na zakup znacznie droższego flagowca?