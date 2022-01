Samsung opóźnia premierę SoC Exynos 2200

Zgodnie z opublikowanym w ubiegłym miesiącu tweetem, Exynos 2200 miał zadebiutować 11 stycznia. Tak się jednak nie stało, wpis na Twitterze zniknął, a my zastanawiamy się, czy Samsung zdąży przed premierą Galaxy S22.

Exynos 2200 miał zadebiutować 11 stycznia

Czekaliśmy, ale na próżno. Wbrew zapowiedzi z ubiegłego miesiąca, Samsung nie miał nam w środę nic do zaoferowania. Co ciekawe, tweet zdradzający datę premiery również został usunięty, co każe nam się zastanowić, kiedy Exynos 2200 zostanie zaprezentowany. Jak podaje znany leakster IceUniverse, premiera układu została odłożona na czas nieokreślony. Warto jednak pamiętać, że Samsung nie ma na to aż tak wiele czasu.

Nieoficjalnie mówi się bowiem, że seria Galaxy S22, którą napędzić ma (na niektórych rynkach) właśnie Exynos 2200 zostanie zaprezentowana 8 lutego podczas wydarzenia „Galaxy Unpacked”. W takim wypadku Samsungowi zostało zaledwie kilka tygodni na uporanie się z ewentualnymi problemami stojącymi za anulowaniem środowej premiery. Wiadomo też, że nowy SoC powinien zadebiutować nieco wcześniej niż smartfony, choć w przypadku Exynos 2100 była to różnica zaledwie dwóch dni.

Wydaje się, że takie zmiany w harmonogramie zwiastują jakieś problemy za kulisami. Być może chodzi o pierwsze wyniku benchmarka Geekbench, które ujawniły, że Exynos 2200 jest pod względem wydajności dużo słabszy niż Snapdragom 8 Gen 1. W przypadku testu jednego rdzenia mówimy tutaj o wyniku 1014 dla Exynosa i 1226 dla Snapdragona, zaś w wielordzeniowym kolejno 3415 i 3462 punków. Możliwe więc, że Samsung chce dać sobie jeszcze czas na dopracowanie układu, choć bardziej prawdopodobną przyczyną wydaje się niedobór chipów, z którym cała branża boryka się od wielu miesięcy.