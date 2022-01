Samsung zapowiada wydarzenie Unpacked 2022. Czego mamy się spodziewać?

Firma Samsung oficjalnie zapowiedziała wydarzenie Unpacked 2022, które odbędzie się w lutym, choć konkretna data jeszcze nie padła. A jakie urządzenia zobaczymy podczas imprezy?

Samsung nie mówi wprost, ale my wiemy, że w lutym, podczas Unpacked 2022, pokaże nam serię Galaxy S22

Premiera nowej serii flagowców Samsunga jest już za rogiem. Doniesienia wskazują na 8 lutego, choć wiadomo – jest to nieoficjalna data. Od miesięcy jesteśmy bombardowani przeciekami i plotkami na temat tych smartfonów, więc nic dziwnego, że nie możemy doczekać się premiery. Firma nie zdradziła nam jednak żadnych konkretów podczas zapowiadania wydarzenia Unpacked 2022.

Na Unpacked w lutym 2022 przedstawimy Wam najbardziej godne uwagi urządzenie z serii S, jakie kiedykolwiek stworzyliśmy. Nowa generacja Galaxy S jest już dostępna, łącząc najlepsze wrażenia z naszego Samsunga Galaxy w jedno najlepsze urządzenie. Wiemy, że wielu z was było zaskoczonych, gdy Samsung nie wypuścił nowego Galaxy Note w zeszłym roku. Pokochaliście niezrównaną kreatywność i wydajność serii Galaxy Note, która w mgnieniu oka umożliwiła przejście z nirwany w grach do wysokooktanowej produktywności. Zachwyciliście się rysikiem S Pen. I nie zapomnieliśmy o tych doświadczeniach, które kochacie Reklama – napisał w komunikacie Dr TM Roh, prezes i szef Samsung Mobile Communications

To raczej nie pozostawia zbyt wielu wątpliwości odnośnie tego, co zobaczymy podczas wydarzenia. W końcu od dawna wiemy, że Samsung Galaxy S22 Ultra będzie wyposażony w gniazdo S-Pen, podobnie jak seria Note, co czyni go duchowym następcą serii. Opublikowany przez firmę zwiastun pokazuje dwa telefony łączące się w jedno urządzenie, co wskazuje na unifikację serii Galaxy S i Galaxy Note.

Nieoficjalnie mówi się też, że Samsung w lutym pokaże nam też nowe tablety wchodzące w skład serii Galaxy Tab S8, które od dłuższego czasu są bohaterami wielu przecieków.