Samsung zamierza usprawnić proces aktualizacji w Europie

Sprawa z aktualizacjami nie jest taka prosta, jak mogłoby się nam wydawać. Większość producentów smartfonów wydaje je partiami, zależnie od regionu, na który są przeznaczone. Nie inaczej jest w przypadku firmy Samsung, która teraz ma zamiar znacznie ulepszyć cały proces, kończąc z kodami CSC i regionalizacją.

Jeśli chodzi o wydawanie terminowych aktualizacji, to Samsung zdecydowanie przoduje w tym temacie wśród innych producentów smartfonów z Androidem. Jednak i tutaj pojawiają się opóźnienia, a w niektórych krajach użytkownicy urządzeń firmy muszą czekać nawet kilka miesięcy na aktualizację. Nowy raport wskazuje, że ten problem może wkrótce zniknąć, bo Samsung opracowuje właśnie oprogramowanie układowe z ujednoliconą klasyfikacją kodów krajowych (CSC) dla wszystkich nadchodzących telefonów w Europie (EUX).

Jakie plany ma Samsung?

Kody CSC (Country Specific Code) przypisane są do każdego telefonu, identyfikując dany kraj lub też operatora sieci komórkowej. Aktualizacje wydawane przez firmę, przewidziane są więc dla konkretnych regionów czy krajów, przez co niektórzy muszą czekać na nie o wiele dłużej. Takie podejście firmy jest zrozumiałe, bo ogranicza problemy wynikające z pojawiających się błędów, ale jednocześnie wydłuża proces, bo kompilacje dla każdego kodu trzeba testować osobno.

Według Galaxy Club, Samsung chce ujednolicić kody CSC, dzięki czemu sprzedawane w Europie smartfony będą identyczne, niezależnie od kraju. Dla przykładu, model Galaxy A52 4G ma już mniej kodów CSC niż inne modele, a to dopiero początek. Wedle informacji, każdy smartfon Samsunga, jaki pojawi się na rynku w tym roku, będzie miał ujednolicony kod EUX, właściwy dla całego kontynentu, a nie z podziałem na regiony. Pierwszymi modelami, jakie zostaną wprowadzone z tym oprogramowaniem, będą modele z serii Galaxy S22. Kolejnymi natomiast – Galaxy A53, Galaxy A33 oraz Galaxy A12.

Co to oznacza dla nas? Szybsze aktualizacje, co zdecydowanie jest dobrą wiadomością. Na razie ma dotyczyć to Europy, ale z czasem zapewne Samsung rozszerzy tę strategię także na inne regiony.