Ciężki śmigłowiec transportowy CH-53K King Stallion już w rękach marines

Obecnie Korpus Piechoty Morskiej Stanów Zjednoczonych do swoich operacji wymagających naprawdę ciężkiego sprzętu wykorzystuje śmigłowce CH-53E, które były produkowane od 1980 do 2003 roku. Napędzają je trzy silniki turbowałowe o łącznej mocy 13140 KM, które pozwalają wznieść w powietrze całe 33340 kg masy startowej (13600 kg w kabinie lub 14500 kg na podwieszeniu). Wspominam o tym nie bez powodu, a dlatego, że jego następca, ciężki śmigłowiec transportowy CH-53K King Stallion jest znacznym ulepszeniem oryginału i właśnie trafił do pierwszego dywizjonu marines.

Pierwszy ciężki śmigłowiec transportowy CH-53K King Stallion dostarczony

CH-53K King Stallion firmy Sikorsky jest znacznym ulepszeniem względem poprzednika. Podwaliny pod niego położono już w 2006 roku, ale liczne opóźnienia i zmiany sprawiły, że finalnie swój pierwszy lot zaliczył w 2015 roku. W kolejnych latach udowadniał swój potencjał, był ulepszany i ciągle rozwijany, cierpiąc przy okazji na coraz liczniejsze opóźnienia spowodowane licznymi problemami w projekcie.

Wreszcie jednak problemy załatano i śmigłowiec trafił w ręce żołnierzy na służbie, bo niedawno miała miejsce dostawa H-53K King Stallion do Marine Corps Air Station New River. To sprawiło, że stacjonujący tam Marine Heavy Helicopter Squadron 461 stał się w poniedziałek pierwszym dywizjonem z dostępem do tego sprzętu nowej generacji i sprawił, że „Korpus Piechoty Morskiej stał się trochę silniejszy”.

Chociaż CH-53K składa się z 63% mniej części niż jego poprzednik, co ułatwia jego naprawy w terenie, to jest względem wersji -E z jednej strony znacznie lepszy, a z drugiej droższy. Wykorzystuje do działania trzy silniki General Electric T408-GE-400 o łącznej mocy 22500 KM, dzięki którym rozpędza się do 37 km/h. Pod kątem najważniejszego, czyli możliwości transportowych, może przyjąć na pokład maksymalnie 15900 kg (prawie 30% więcej względem CH-53E), a jego maksymalna masa brutto może wynieść 39900 kg.

Pod kątem zaawansowania ciężki śmigłowiec transportowy CH-53K King Stallion jest oczywiście przykładem zbiorku imponującej technologii na czele ze szklanym cyfrowym kokpitem, systemem sterowania fly-by-wire, haptycznym sprzężeniem zwrotnym i zasięgiem do 850 km (w boju do 200 km).