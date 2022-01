Cześć! Tu maszyna – co czwarty SMS w sieci wysyłają maszyny

SMS A2P to typ wiadomości wysyłany przez maszyny. Z roku na rok jest ich coraz więcej, a obecnie już co czwarty SMS w sieci nie jest wysyłany przez człowieka.

SMS A2P to już codzienność

O udziale SMS-ów A2P informuje na swoim blogu Urząd Komunikacji Elektronicznej. A2P, czyli application-to-person to przede wszystkim wszelkiego rodzaju automatyczne komunikaty i powiadomienia. Generowane przez aplikacje lub systemy informatyczne. Banki, urzędy, systemy operatorów – spotykamy się z tym praktycznie codziennie.

Z badania UKE przeprowadzonego w 2020 roku wynika, że najlepiej kojarzymy właśnie SMS-y wysyłane przez operatorów (82%), alerty RCB (67%) oraz powiadomienia wysyłane przez firmy kurierskie (63%). Ale wówczas znajomość automatycznych powiadomień deklarowało tylko 48% badanych.

Czytaj też: OnePlus z obracanym magnetycznym aparatem. Takiego pomysłu jeszcze nie było

SMS-ów wysyłanych przez maszyny jest coraz więcej i generują coraz większe przychody

Wśród dostawców SMS-ów A2P mamy operatorów oraz integratorów. Pierwsi mogą sami wysyłać automatyczne SMS-y, ale jednocześnie mogą świadczyć swoje usługi dla drugich. Integratorzy bowiem zajmują się świadczeniem usług wysyłania SMS-ów dla zainteresowanych podmiotów. Jak choćby firmy zainteresowanych reklamą. Ale już same wiadomości są wysyłane w sieci operatorów.

W samym 2020 roku integratorzy wysłali 3,756 mld SMS-ów, generując 239,7 mln zł przychodu. Liczby te rosą z roku na rok.

Integratorzy wysyłają nie tylko automatyczne SMS-y, ale również inne rodzaje wiadomości.

Jeszcze więcej SMS-ów A2P wysłali operatorzy. W 2020 roku było to prawie 7,5 mld wiadomości. I też – stale rośnie. Przy jednoczesnym spadku liczby wysłanych tradycyjnych SMS-ów. SMS-y A2P wygenerowały operatorom przychody na poziomie 337,3 mln zł (w 2020 roku).

W kolejnych latach liczba wiadomości SMS A2P będzie nadal rosnąć. Sprzyja temu rozwój technologii, jak choćby wiadomości RCS, czyli następcy SMS-ów. Wiadomości RCS może zawierać nie tylko tekst, ale też np. grafikę. To rozszerza możliwości wysyłania treści reklamowych w ten sposób. Będą bardziej atrakcyjne wizualnie, ale też zapewne… bardziej irytujące oraz będzie ich coraz więcej. Szacuje się, że liczba samych wiadomości RCS w komunikacji biznesowej wyniesie w 2025 roku 415 mld sztuk.

Czytaj też: Upewnijcie się dwa razy, zanim kupicie kartę graficzną Radeon RX 6500 XT

Ile kosztuje jeden SMS A2P?

W przypadku tak dużych ilości wysyłanych wiadomości mówimy oczywiście o stawkach hurtowych. Są to niewielkie kwoty z punktu widzenia klienta indywidualnego, ale różnica między ceną minimalną, a maksymalną jest znacząca. Integratorzy są tutaj uzależnieni od operatorów i podobnie jak w przypadku naszych abonamentów komórkowych, tutaj również trwa walka o klienta i jak najkorzystniejsze ceny.

Minimalnie różnią się też stawki za wiadomości wysyłane w sieci własnej operatora oraz poza sieć. Wynika to z tego, że operatorzy też rozliczają się według hurtowych stawek za dostarczanie wiadomości do konkurencji. I tak średnia cena wiadomości wewnątrz sieci wynosi 0,065 zł netto (bez promocji) oraz 0,052 zł netto w (w promocji). Poza sieć to stawki od 0,065 zł netto (bez promocji) oraz od 0,056 zł netto (bez promocji).

Reklama

Warto też zaznaczyć, że to operatorzy są największym problemem… integratorów. Wśród najczęściej spotykanych problemów wymieniane są narzucone odgórnie hurtowe stawki, krótkoterminowe umowy i wykorzystywanie dominującej pozycji. Są to problemy wskazywane znacznie częściej niż np. klauzule antykonkurencyjne.