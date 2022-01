Upewnijcie się dwa razy, zanim kupicie kartę graficzną Radeon RX 6500 XT

Po premierze Radeon RX 5600 XT dowiedzieliśmy się o jej „interfejsowej przypadłości”, a dziś otrzymaliśmy potwierdzenie czarno na białym, wedle którego właściciele nieco starszych sprzętów mogą paskudnie naciąć się na jej zakup. Oto więc żyjemy w czasach, w których podstawowa karta graficzna koniecznie musi być łączona z procesorami i płytami nowszych generacji.

Karta graficzna Radeon RX 6500 XT może mieć ogromny problem w połączeniu ze starszymi komputerami. Powód? Interfejs

Radeon RX 6500 XT ma swoje wady i zalety. To pierwsza karta graficzna, której procesor graficzny został wyprodukowany w 6-nm procesie technologicznym, więc można powiedzieć, że pod tym kątem jest najbardziej zaawansowana. Jednocześnie ten debiutujący 19 stycznia model będzie przykładem najtańszej i najmniej wydajnej karty graficznej w ofercie AMD.

Radeon RX 6500 XT wykorzystuje GPU Navi 24 XT z 1024 rdzeniami FP32 i 16 akceleratorami z myślą o ray-tracingu. AMD połączyło kartę z 4 GB pamięci GDDR6 (przez to nie nadaje się do kopania Ethereum) o taktowaniu 18 Gb/s i zapewniło jej ogromne taktowanie Boost, bo rzędu aż 2815 MHz. Nic więc dziwnego, że karta będzie wymagać do działania dodatkowego zasilania przez TBP (Total Board Power) na poziomie 107 watów.

Radeon RX 6500 XT może jednak być tym, na co wszyscy czekaliśmy, bo przez swoją specyfikację (4 GB VRAM) nie nadaje się do kopania Ethereum, zmniejszając popyt na nią ze strony górników. To jednak obusieczny miecz, bo razem z uniemożliwieniem wydobywania z jej użyciem najpopularniejszej kryptowaluty, przyszła też wątpliwość, czy 4 GB GDDR6 w obecnych czasach, to aby wystarczający poziom nawet do grania w Full HD.

W naszym artykule na temat tego, że miało być tanio, a będzie… tradycyjnie, czyli realna cena Radeon RX 6500 XT wchodziliśmy w szczegóły cen tych kart, a dziś zajmiemy się przypadłością jej interfejsu. Ten jest ograniczony do zaledwie czterech linii PCIe 4.0, które bez dostępu do odpowiedniej płyty głównej, wspierającej PCIe 4.0 w swoim slocie x16, ograniczają się do dwukrotnie mniej wydajnego standardu PCIe 3.0.

Spekulacyjny test RX 6500 XT obejmujący porównanie Radeona RX 5500 XT z 4 i 8 GB pamięci VRAM, który również ogranicza interfejs do PCIe 4.0, ale w konfiguracji x8, wskazuje na aż 49% spadek ogólnej wydajności w przypadku 4 GB modelu. Mowa o porównaniu działania na interfejsie PCIe 4.0 x8 i PCIe 3.0 x4, do którego Radeon RX 6500 XT zostanie ograniczony, jeśli wepnie się go w starszą płytę. Jedynym ratunkiem dla tej karty jest Infinity Cache, które może załagodzić sytuację.