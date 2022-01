Miało być tanio, a będzie… tradycyjnie, czyli realna cena Radeon RX 6500 XT

Radeon RX 6500 XT będzie wyjątkową kartą graficzną dla całego rynku. Dlaczego? Na ten temat rozpisywaliśmy się już wcześniej, więc tutaj tylko zarysujemy dla Was temat. Dziś skupimy się bowiem na tym, że ASUS najpewniej potwierdził, jaka będzie realna cena Radeon RX 6500 XT.

Dla przypomnienia, Radeon RX 6500 XT zadebiutuje 19 stycznia i będzie przykładem najtańszej i najmniej wydajnej karty graficznej w ofercie AMD. Będzie plasować się jednak daleko za zapowiedzianym również niedawno GeForce RTX 3050, który ma do zaoferowania grubo ponad dwa razy więcej rdzeni FP32 (1024 vs 2304) i pamięci VRAM (4 vs 8 GB) na również dwukrotnie okazalszej magistrali (64 vs 128-bitów).

Radeon wyróżnia się wyłącznie znacznie wyższym maksymalnym taktowaniem (2815 vs 1750 MHz) i taktowaniem pamięci (18 Gb/s vs 14 Gb/s), ale i tak pojedynek przepustowości może tylko uratować zbawienny wpływ 16 MB Infinity Cache (112 GB/s vs 224 GB/s). Rzut oka na TDP wskazuje jednak jasno, który model będzie wydajniejszy (53 vs 90 watów), co zresztą potwierdza również cena detaliczna (149 vs 249 dolarów). Właśnie… cena. Wygląda na to, że mieliśmy rację.

Niemiecki oddział firmy ASUS najwyraźniej pokazał światu prawdę co do tego, ile będzie wynosić cena Radeon RX 6500 XT

W praktyce cena detaliczna rzędu 149 dolarów powinna przełożyć się na ~800 zł. Dodajmy do tego 23-procentowy VAT i z 800 zrobi się prawie 1000 zł, a po dołożeniu „górniczego podatku” (tak – mowa o problemie z podażą) wyjdzie już całe 1400-1500 zł. Czy znajduje to potwierdzenie w rzeczywistości? Na to poczekamy do 19 stycznia, ale już teraz do sieci wpadają informacje na ten temat tego, jak swoje dwa modele wyceni ASUS.

Wedle prasówki ASUS Germany karta graficzna ASUS TUF Gaming Radeon RX 6500 XT będzie do kupienia za 334 euro, a Radeon RX 6500 XT Dual za 299 euro, czyli kolejno (w przeliczeniu) 1515 i 1350 złotych. Trzeba tutaj zaznaczyć, że mowa o modelach podstawowych, co oznacza, że warianty OC będą jeszcze droższe, a ich cena sięgnie zapewne okolic 1800 złotych. Odnajduje to potwierdzenie na tle innych kart graficznych na rynku, których cena jest właśnie dwukrotnie wyższa.