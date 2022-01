Powstała alternatywa dla NVIDIA Reflex. Oto Latency FleX dostępny w ramach Open-Source

Jeśli śledzicie naszą publicystykę i testy, to z pewnością trafiliście na materiał na temat technologii NVIDIA Reflex. Odsyłamy do niego zresztą, jeśli chcecie zagłębić się w tę wyjątkową w dobie kompetentnych gier funkcję, bo sama jej implementacja i działanie jest ciekawe. Jednak NVIDIA nie będzie miała najwyraźniej monopolu na takie dodatki, co potwierdza dostępny w ramach licencji Open-Source Latency Flex. To w skrócie nic innego, jak dostępna dla każdego i darmowa alternatywa dla NVIDIA Reflex.

Walka z tak zwanym „input-lagiem” może zostać zrealizowana przede wszystkim poprzez sięganie po monitory z wyższą częstotliwością odświeżania i dbanie o możliwie najwyższy poziom wyświetlanych klatek na sekundę. Jednak NVIDIA Reflex powstało po to, aby wnieść to na jeszcze wyższy poziom. Z jednej strony pakiet SDK zapewnia deweloperom możliwość optymalizacji opóźnienia gry na nasze ruchy na myszce i klawiaturze, czy kontrolerze, a z drugiej towarzysząca jej funkcja NVIDIA Reflex Analyzer pozwala nam sprawdzić ją w praktyce.

Czytaj też: Procesory Ryzen 7000 wyglądają dziwacznie, a spekulacje o nich odleciały już zupełnie

W naszych testach wykazaliśmy, że opóźnienie sięga zwykle kilkudziesięciu milisekund, ale z odpowiednią konfiguracją jest w stanie spaść do ledwie kilkunastu, zwiększając znacznie płynność i responsywność. Problem w tym, że zamknięta przed światem technologia NVIDIA Reflex jest obecnie zarezerwowana dla kart GeForce i gier, które ją zaimplementowały. Dlatego tak ważne jest powstanie LatencyFleX, które jest dostępne w ramach kodu Open-Source i pozostaje niezależne względem sprzętu.

Czytaj też: Niektóre obudowy zasługują na swoje pięć minut i Cyberpower Kinetic jest jedną z nich

Latency FleX może zrobić to, co niegdyś zrobiła technologia AMD FreeSync dla monitorów po sukcesie G-Sync

Jako że LatencyFleX to niezależne narzędzie od producenta sprzętu może być stosowane jako bezpośredni zamiennik dla rozwiązania NVIDIA Reflex, którego implementacje wymaga jednak na ten moment w grze do bezproblemowej integracji. Co ważne, działa nie tylko na systemie Windows, ale też Linux w ramach Steam Play, dzięki Protonowi. Gdyby tego było mało, twórcy postarali się o eksperymentalne wsparcie dla silnika Unreal Engine 4, czy Unity i nadal pracują nad swoim dziełem.

Reklama

Czytaj też: Pierwsze konsumenckie SSD PCIe 5.0 zaprezentowane. ADATA wyszła na prowadzenie

Zdecydowanie warto im kibicować, bo wedle testu w grze Ghostrunner, Splitgate i Overwatch, które obsługują technologię NVIDIA Reflex, sprawdza się i redukuje opóźnienie nawet o 10 ms. Wymaga tylko dezaktywacji ustawienia V-Sync, a w praktyce obniża dodatkowo wykorzystanie rdzenia graficznego, choć wprowadza „mikrozacinki”, jako część swojego działania, co jednak ma nie być odczuwalne dla graczy.