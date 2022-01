Pierwsze konsumenckie SSD PCIe 5.0 zaprezentowane. ADATA wyszła na prowadzenie

Zgodnie z zapowiedziami firmy ADATA, targi CES 2022 były dla niej idealną okazją do zaprezentowania dysków nowej generacji z myślą o konsumentach. Te profesjonalne wcześniej pokazał już Samsung, ale w przeciwieństwie do jego PM1743, dyski Project Nighthawk i Project Blackbird od ADATA trafią w nasze ręce…. kiedyś.

Dzieła Samsunga i ADATA różnią się znacznie pod kątem samego wyposażenia, co jednak nie jest spowodowane różnicą w przeznaczeniu. Samsung korzysta bowiem ze swoich autorskich kości pamięci V-NAND 6. generacji oraz równie autorskiego kontrolera, obsługującego interfejs PCIe 5.0. Gamingowy oddział ADATA (XPG) sięgnął z kolei po dwa kontrolery firm trzecich, bo od InnoGrit, jak i SIlicon Motion.

Trudno też mówić o tym, kiedy dokładnie produkty ADATA wejdą na rynek (informacji na ten moment brakuje), choć jednocześnie wiemy, że SSD Samsunga trafią do masowej produkcji i w ręce klientów na dużą skalę jeszcze w I kwartale 2022 roku. Pewne jest jednak, że niewielu graczy skorzysta z tych dysków nawet w tym roku. Wszystko przez brak natywnego wsparcia interfejsu PCIe 5.0 na M.2 (adapter z PCIe jest konieczny) i obsługę PCIe 5.0 wyłącznie na platformach Intel Alder Lake.

Dyski ADATA na CES 2022, czyli pierwsze konsumenckie SSD PCIe 5.0 zaprezentowane. Jak na razie w formie prototypów

W tych dyskach SSD nowej generacji wszystko tak naprawdę rozbija się o interfejs oraz kontroler, który jest w stanie okiełznać całe 32 GB/s transferu zapewnianego przez cztery linie PCIe 5.0 (przepustowość rzędu 4 GB/s każda). To cztery razy więcej, niż to, co ma do zaoferowania PCIe 3.0 i dwa razy względem PCIe 4.0.

Tak się składa, że oba dyski XPG posiadają właśnie takie kontrolery. Odwiedzający stoisko firmy na CES 2022 mogli podejrzeć je w akcji i w połączeniu z pamięcią DDR5, aby sprawdzić w praktyce, jakie poziomy odblokowuje nowa generacja zarówno operacyjnej, jak i masowej pamięci. O DDR5 wiemy już jednak praktycznie wszystko, więc zdecydowanie najważniejsze przypadało prezentacji dwóch prototypów pierwszych konsumenckich dysków SSD PCIe 5.0 NVMe M.2 o pojemności do 8 TB.

Project Nighthawk SSD został zaprojektowany z wykorzystaniem kontrolera Silicon Motion SM2508 o możliwości zapewniania sekwencyjnego odczytu/zapisu z prędkością do 14/12 GB/s. Z kolei Project Blackbird SSD wyposażono w kontroler InnoGrit IG5666 zapewniający transfery na poziomie 14/10GB/s. Wszystko wskazuje na to, że te dyski trafią w ręce graczy, jako pierwsze, bo tylko ADATA zdołała zaprezentować je już światu spośród wszystkich innych firm.