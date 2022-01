SpaceX idzie na rekord. Chce wykonać kilkadziesiąt misji w ciągu roku

Jest to oficjalna informacja opublikowana przez SpaceX. Ambitny plan oznacza, że rakiety SpaceX powinny startować w tempie 1 na każdy tydzień 2022 r. Biorąc pod uwagę, że właśnie kończy się styczeń a rakiety SpaceX startowały „tylko” 3 razy, firma Elona Muska musi zacząć już nadganiać swój harmonogram.

Zresztą w zeszłym roku nie udało się wykonać planu w 100 procentach – z 48 planowanych startów, SpaceX zrealizował 31. No ale bądźmy dobrej myśli. Imponujący plan na ten rok został przedstawiony podczas wirtualnego spotkania Panelu Doradczego ds. Bezpieczeństwa Lotniczego NASA (Aerospace Safety Advisory Panel, czyli ASAP), który konsultuje realizację wszystkich planów kosmicznych amerykańskiej agencji kosmicznej.

SpaceX może sobie pogratulować

— NASA i SpaceX będą musiały uważać w 2022 roku, aby nie padły ofiarą swojego sukcesu. 52 starty w ciągu roku to niesamowite tempo – powiedział Sandy Magnus, były astronauta NASA i członek panelu ASAP.

Tak duża liczba planowanych startów to zresztą bardzo dobra wiadomość. SpaceX jest aktualnie głównym partnerem NASA jeśli chodzi o załogowe misje kosmiczne i realizuje też dużo transportów ładunku do i z Międzynarodowej Stacji Kosmicznej. No i w tym roku prawdopodobnie odbędą się kosmiczne testy statku Starship, budowanego z myślą o załogowych misjach na Księżyc w ramach programu Artemida realizowanego przez NASA.

Zresztą nie chodzi tu tylko o misje realizowane dla NASA. SpaceX przyjmuje również zlecenia od innych podmiotów – zarówno komercyjnych, jak i państwowych jak np. amerykański Departament Obrony oraz realizuje swój własny projekt Starlink, który również wymaga transportowania satelitów na orbitę.

Tegoroczny plan SpaceX jest chyba najlepszym dowodem na to, jak bardzo potrzebne były nam rakiety wielokrotnego użytku. Pomyślcie tylko – 52 loty w ciągu jednego roku. Dekadę temu nikt nie myślał nawet o takiej częstotliwości lotów w kosmos.