Te zdjęcia zrobiono smartfonem! Wyniki Huawei Next Image 2021

Współczesnym smartfonem można robić coraz lepsze zdjęcia. Ale patrząc na laureatów konkursu Huawei Next Image 2021 ciężko uwierzyć, że to naprawdę kadry z urządzenia mobilnego. Wśród nagrodzonych znaleźli się Polacy.

Zrobić dobre zdjęcie smartfonem jest łatwo i… trudno

Współczesne smartfony mają coraz lepsze aparaty. Konstrukcje obiektywów są coraz bardziej zaawansowane, a matryce coraz większe. Postępuje też sama technologia przechwytywania obrazu. Producenci stosują różne zabiegi łączenie pikseli, dodawania pikseli, łączenia obrazu czarno-białego i kolorowego… A nad tym wszystkim czuwa zaawansowane oprogramowanie. Wydajne procesory przetwarzania obrazu uzbrojone w potężne algorytmy są w stanie dokonać obróbki zdjęcia praktycznie w czasie rzeczywistym. Efektem jest finalne zdjęcie, które nie zawsze może zadowolić autora.

Z jednej strony technologia sprzyja osobom mniej zaawansowanym. Zrobić dobre zdjęcie smartfonem może każdy, bo urządzenie samo dobierze parametry i obrobi kadr. Z drugiej osoby bardziej zaawansowane mogą napotkać problemy. Automatyka smartfonu nie może nie zawsze dogadywać się z fotografem i zapisać zdjęcie inaczej niż chciałby. Z pomocą mogą przyjść zdjęcia w formacie RAW, które później autor może sam obrobić w programie graficznym. Ale RAW-y ze smartfonów potrafią być bardzo trudne w obróbce. Choć dla prawdziwych wyjadaczy Lightrooma nie ma rzeczy niemożliwych.

Te zdjęcia zrobiono smartfonem. Często modelami sprzed kilku lat

Wśród nagrodzonych zdjęć konkursu Huawei Next Image 2021 nie brakuje ujęć z najnowszych modeli, często P40 Pro. Ale zdecydowanie największe wrażenie zrobiły na mnie zdjęcia wykonane starszymi modelami lub smartfonami niebędącymi flagowcami. Oto kilka przykładów:

Huawei P30 Pro (smartfon z 2019 roku)

Huawei nova 3i (smartfon z 2018 roku)

Huawei nova 7

Huawei Mate 9 Pro (smartfon z 2017 roku)

Huawei nova 7i

Warto odnotować, że wśród nagrodzonych zdjęć ze wszystkich kategorii tylko jedno zostało wykonane najnowszych modelem – P50 Pro. To pokazuje, że do zrobienia efektownej fotografii nie potrzebujemy wcale najnowszego sprzętu.

Wśród laureatów konkursu znalazło się dwóch Polaków. Zdjęcie Adriana Kulika zobaczycie wyżej, to pierwsze z dodanych (P30 Pro) zatytułowane There is not zostało wyróżnione w kategorii Portret. Z kolei Bartosz Radwański wygrał kategorię Telephoto poniższym zdjęciem The Mist Rider, również wykonane Huaweiem P30 Pro.

Wszystkie nagrodzone zdjęcia znajdziecie pod tym adresem. Zdecydowanie warto je obejrzeć.