Technologia szybkiego ładowania 200 W już wkrótce trafi do smartfonów Oppo i Xiaomi

O ile w kwestii pojemności baterii niewiele na rynku się zmienia, tak technologia ładowania wciąż idzie naprzód. Doniesienia wskazują, że już niedługo mają pojawić się smartfony wyposażone w ekstremalnie szybkie ładowanie 200 W.

O HyperCharge od Xiaomi słyszymy od wielu miesięcy. technologia ta pozwala na naładowanie smartfona po kablu z mocą 200 W. Na razie została ona zaprezentowana w formie pokazu, a Xiaomi nie sprecyzowało kiedy powinniśmy spodziewać się komercjalizacji technologii. Demonstracja prędkości ładowania 200 W Xiaomi dla Xiaomi Mi 11 Pro dowiodła, że ​​rozwiązanie może naładować całą baterię 4000 mAh telefonu w mniej niż 8 minut. Tylko 3 minuty zajęło osiągnięcie 50% i 44 sekundy, aby uzyskać 10%. Producent zresztą i tak oferuje coraz szybsze ładowanie w swoich smartfonach, choć takowe sięga na razie 120 W.

Xiaomi i Oppo wkrótce wprowadzą na rynek technologię szybkiego ładowania 200 W

Najnowsze informacje, które przekazał znany leakster DigitalChatStation dotyczą właśnie komercjalizacji tego rozwiązania. A właściwie, nie tylko tego, bo nad podobnym pracuje także Oppo. To zaskoczenie, gdyż na razie wiemy, że firma rozpoczęła masową produkcję technologii ładowania przewodowego 125 W. Testowane są właśnie dwuogniwowe baterie i wdrażana jest technologia ładowania za pomocą chipów do wykrywania bezpieczeństwa baterii. Nie oznacza to jednak, że jednocześnie Oppo nie pracuje nad szybkim ładowaniem 200 W.

Kiedy więc technologie te zostaną skomercjalizowane i trafią do smartfonów? Raport wskazuje, że ma stać się to do drugiego kwartału tego roku. W przypadku Xiaomi już od jakiegoś czasu pojawiają się plotki, że HyperCharge trafi do serii Xiaomi Mix 5. Obecnie obie firmy mają eksperymentować z tym rozwiązaniem, m.in. testując wpływ takiego ładowania na żywotność baterii.