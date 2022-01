Chińczycy znaleźli wodę na Księżycu. To pierwsza taka detekcja w historii

Chińskim naukowcom udało się dokonać historycznego wykrycia wody na Księżycu z wykorzystaniem instrumentów znajdujących się na powierzchni Srebrnego Globu.

Jak sugeruje publikacja dostępna na łamach Science Advances, przedstawiciele kilku chińskich placówek naukowych wykorzystali lądownik Chang’e-5, do zebrania pierwszych bezpośrednich dowodów na występowanie wody na Księżycu. Wcześniej tego typu dane pochodziły z obserwacji orbitalnych i innych metod „na odległość”. Chang’e-5 jest pierwszą od niemal pięćdziesięciu lat misją, w ramach której udało się dostarczyć na Ziemię próbki pochodzące z powierzchni naszego naturalnego satelity. Wcześniej tego samego dokonał Związek Radziecki w ramach misji Łuna 24, która odbyła się w 1976 roku.

Zespół badawczy związany z chińskim lądownikiem zaobserwował sygnały wskazujące na obecność wody w spektralnych danych zebranych przez instrumenty wchodzące w skład wyposażenia Chang’e-5. Łącznie na Ziemię trafiło 1731 g księżycowych próbek, ale zanim tak się stało, w ruch poszedł spektrometr LMS. To właśnie on umożliwił wykonanie pomiarów obejmujących tamtejszy regolit i skały. Ostatecznie zebrane poszlaki doprowadziły naukowców do wniosku, iż pod powierzchnią Księżyca znajdują się pokłady wody.

Wodę na Księżycu wykryto jak do tej pory w czasie obserwacji na odległość

Ilościowa analiza spektralna sugeruje, że gleba księżycowa w miejscu lądowania zawiera mniej niż 120 ppm wody. Najprawdopodobniej taki wynik jest następstwem działania wiatru słonecznego, który dostarcza atomów wodoru. Jaśniejsza, pęcherzykowata skała, która również stanowiła obiekt badań, wykazywała natomiast znacznie silniejszą absorpcję rzędu 180 ppm wody. W tym przypadku prawdopodobnym winowajcą wydaje się dodatkowe źródło wody ukryte we wnętrzu Księżyca.

Fakt, że woda bądź lód wodny znajdują się na Srebrnym Globie nie jest szczególnie zaskakujący. Bardziej wymagające będzie natomiast praktyczne wykorzystanie tego typu zasobów. Czy mogłyby one posłużyć na przykład do nawadniania upraw na Księżycu – o ile kiedykolwiek stanie tam załogowa stacja badawcza? Być może. Bardziej realnym przeznaczeniem księżycowej wody wydaje się natomiast produkcja paliwa wodorowego. Chińczycy są solidnymi kandydatami do zrobienia tego jako pierwsi w historii.