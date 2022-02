Armia USA chce zmienić strategię na walkę z innym mocarstwem. Dywizja penetracyjna, jako potencjalna przyszłość dywizji

W ostatnim czasie generał dywizji John B. Richardson omówił zadanie, jakie stoi przed I Dywizją Kawalerii stacjonującej w Fort Hood w Teksasie. To zupełnie nowa „dywizja penetracyjna”, na której zapotrzebowanie wyłoniło się po niedawnych postępach poczynionych w ostatnich latach przez armię Rosji oraz Chin i która ma wypełnić powstałe z tego powodu luki.

W dążeniu do lepszego prowadzenia wojny, swoją użyteczność spróbuje udowodnić nowa dywizja penetracyjna

Żołnierze pierwszej dywizji penetracyjnej obecnie przygotowują się do rozpoczęcia w tym roku programu pilotażowego, który może być zapowiedzią przyszłości dywizji armii, gdy służba będzie się przebudowywać do walki na szczeblu korpusu. Jest to spowodowane przede wszystkim doświadczeniami ostatnich dekad w wojnie przeciwpowstańczych i antyterrorystycznych, bo teraz wojsko USA chce przejść na tryb wojny konwencjonalnej przeciwko równorzędnym przeciwnikom. W obecnym podejściu w ramach tradycyjnej wojny z przeciwnikiem na poziomie USA, żołnierze byliby wystawieni na „17 krytycznych luk”.

Wśród tych luk znajduje się:

Brak odpowiedniej mobilności taktycznej, która pozwoliłaby utrzymać się, przemieszczać i przetrwać

Brak głębokiego wykrywania

Brak zbieżności ognia dalekiego zasięgu do niszczenia oddalonych systemów antydostępowych

Brak wystarczających zasobów lotnictwa szturmowego i rozpoznawczego oraz szturmu powietrznego na skalę potrzebną do prowadzenia dużych operacji bojowych

Brak organicznych zdolności do prowadzenia wojny elektronicznej na szczeblu brygady

Brak mobilnej obrony przeciwlotniczej krótkiego zasięgu lub artylerii obrony przeciwlotniczej łatwo dostępnej do ochrony sił manewrowych na szczeblu dywizji

Niewielka zdolność do kształtowania głębokiej walki za pomocą istniejących środków ogniowych dalekiego zasięgu.

Dlatego też opracowano pomysł na modyfikację jednostek wojskowych na poziomie dywizji, brygad pancernych, jednostek inżynieryjnych oraz formacji artyleryjskich, z których wydzieli się nowy oddział artylerii o dużym zasięgu. W tym roku armia rozpocznie pilotażowy program tych zmian, który zakończy się pod koniec roku budżetowego 2023 i w ramach którego odbędą się ćwiczenia poligonowe w pobliżu zakończenia programu pilotażowego.

Richardson wyjaśnił, że bezpośrednim celem samej dywizji penetracyjnej jest umożliwienie dywizji kontaktu z przeciwnikiem „na naszych warunkach” w walce na dużą skalę. Ta ma jednak nadal pełnić rolę „oczu i uszu” dywizji, wykonując misje rozpoznania, bezpieczeństwa i ekonomii sił. Jak to ma wyglądać w praktyce po zmianach? Następująco: