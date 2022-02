Automatyczny tłumacz na bazie sztucznej inteligencji w planach Meta. Firma chce tłumaczyć setki języków

Nauka nawet tylko jednego obcego języka do stopnia komunikatywnego może być dla niektórych wyzwaniem, a co dopiero ogarnięcie kilku tych najpopularniejszych na świecie. Jednak nie raz książki, czy filmy wszelkiego rodzaju zaznajamiały nas z pomysłem na automatycznego tłumacza nawet międzygalaktycznych języków, a ludzkość nadal nie może pochwalić się takim dziełem. Na szczęście firma Meta (dawniej Facebook) chce przybliżyć nas do takich realiów i opracować właśnie taki automatyczny tłumacz na bazie sztucznej inteligencji.

Meta opracuje automatyczny tłumacz, posługując się do tego systemem sztucznej inteligencji

O zamiarach Meta dowiedzieliśmy się prosto z oficjalnego bloga firmy, na którym w środę pojawił się artykuł tytułowany „Nauczenie sztucznej inteligencji tłumaczenia setek języków mówionych i pisanych w czasie rzeczywistym”. Jednoznacznie wskazuje to plan firmy na realizację celu – opracowanie rozbudowanej sztucznej inteligencji po to, aby zapewnić ludzkości automatyczny i natychmiastowy system tłumaczenia.

Taką funkcję najłatwiej można wyobrazić sobie, jako coś zaszyte w platformie Multiverse, w której to moglibyśmy słuchać obcojęzycznych rozmówców w czasie rzeczywistym. W praktyce głos danej osoby trafiałby na serwer (jak zwykle), ale zanim zostałby przekierowany do nas, byłby automatycznie tłumaczony i zamiast np. niemieckiego, słyszelibyśmy daną wypowiedź w naszym natywnym języku.

Trudno wyobrazić sobie, jak Meta ma zamiar zrealizować to w rzeczywistym świecie (w grę musiałby wchodzić najpewniej aparat słuchowy), ale i to firma chce osiągnąć. Dokona tego swoim nowym modelem sztucznej inteligencji o nazwie „No Language Left Behind” i podobno jest w stanie uczyć się nowych języków przy mniejszej ilości danych treningowych niż istniejące modele tłumaczenia maszynowego. Co najważniejsze, potrafi również tłumaczyć mowę bezpośrednio na mowę bez uprzedniego jej transkrybowania.

Możliwość komunikowania się z każdym w dowolnym języku – to supermoc, o której ludzie marzyli od zawsze, a SI dostarczy ją jeszcze za naszego życia. Będzie to szczególnie ważne, gdy ludzie zaczną się teleportować do wirtualnych światów i doświadczać rzeczy z ludźmi z różnych środowisk.

– powiedział dyrektor generalny Meta Mark Zuckerberg.

To ogromne wyzwanie i to nie tylko na poletku samego opracowania systemu, ale też zadbania o jego bezpieczeństwo. Jednak na ten moment firma nie określiła żadnych ram czasowych dla opracowania nowego produktu ani mapy drogowej, jak zamierza osiągnąć tak wzniosły cel. Meta stwierdziła jednak, że jej nowa innowacja będzie miała znaczący wpływ na cały świat.