[Aktualizacja] Tańsze połączenia na Ukrainę. Polscy operatorzy reagują

W obliczu sytuacji na Ukrainie, szybką reakcję podejmują polscy operatorzy. Stawki za połączenia do ukraińskich operatorów obniżył Play, niedługo mają do niego dołączyć kolejne sieci.

Tańsze połączenia na Ukrainę w Orange

Orange obniża koszt połączeń międzynarodowych na numery ukraińskie do 0,29 zł za minutę. Dotyczy to wszystkich ofert Orange oraz nju mobile. Póki co promocja obowiązuje do 10 marca.

Klienci Orange Flex mogą za darmo na 30 dni otrzymać pakiet 100 minut na połączenia międzynarodowe na numery ukraińskie. Aby skorzystać z promocji należy w aplikacji Flex wpisać kod UKRAINA w polu kodów promocyjnych.

Tańsze połączenia na Ukrainę w Play

Od 25 lutego klienci sieci Play mogą korzystać ze 120 darmowych minut na połączenia do największych operatorów ukraińskich – Kyivstar, Vodafone, Lifecell.

Klienci Play na kartę będą mogli otrzymać darmowy pakiet 10 GB, a o sposobie aktywacji pakietu operator będzie informować na bieżąco. Zaktualizujemy wiadomość jak tylko pojawi się szczegółowa instrukcja. Informacji można też szukać na dedykowanej stronie internetowej w języku polskim oraz ukraińskim.

Czytaj też: Elektrownie wiatrowe w Polsce wyprodukowały rekordową ilość prądu. Zawdzięczamy to pogodzie

Dodatkowo wszyscy obecni oraz przyszli klienci Play zostaną objęci niższą stawkę na połączenia zagraniczne do ukraińskich operatorów – Kyivstar, Vodafone oraz Lifecell. Obniżka sięga 80% i minuta połączenia będzie kosztować 5 groszy za minutę, zamiast dotychczasowych 29 groszy. Niższą stawkę można aktywować krótkim kodem *111*201*1#.

Do Play niedługo mają dołączyć kolejni operatorzy. O dalszych promocjach będziemy informować na bieżąco w tej wiadomości.