Motorola Edge 30 Pro to powrót do grona flagowców. Z przytupem!

Motorola Edge 30 Pro to powrót do produkcji flagowców z prawdziwego zdarzenia. Jest to również jeden z pierwszych smartfonów ze Snapdragonem 8 Gen 1, a jego wydajność miażdży konkurencję.

Motorola Edge 30 Pro ze Snapdragonem 8 Gen 1

Motorola w swoich komunikatach wspomina, że Edge 30 Pro to pierwszy smartfon z układem Qualcomm Snapdragon 8 Gen 1. Przyznam, że nie do końca wiem jak do tego podchodzić i raczej powiedziałbym, że to pierwsze takie urządzenie na rynku europejskim. Ale nie wnikając w szczegóły, wyposażona w 12 GB pamięci RAM i 256 GB pamięci wbudowanej Motorola Edge 30 Pro będzie królem benchmarków. Nasz przedpremierowy test pokazał, że w benchmarku AnTuTu smartfon uzyskał najwyższy w historii wynik 988 484 punktów. O niecałe 10 tys. wyższy niż Xiaomi 12 Pro i 130 tys. wyższy niż Red Magic 6.

Specyfikacja Motoroli Edge 30 Pro

Motorola wyposażyła Edge 30 Pro w ekran pOLED o przekątnej 6,7 cala, rozdzielczości 1080 x 2400 pikseli, oferujący wsparcie dla HDR10+, paletę kolorów DCI-P3 oraz 144Hz odświeżanie obrazu.

Do dyspozycji mamy dwa aparaty – główny o rozdzielczości 50 Mpix (F/1.8, OIS) oraz ultraszerokokątny o rozdzielczości 50 Mpix (F/2.2, 114°, funkcja zdjęć makro). Do tego dodatkowy czujnik głębi ostrości. Dlaczego taki układ? Motorola jak zawsze przekonuje, że to wynik opinii klientów, którym jak się okazuje nie zależy na dedykowanym aparacie z teleobiektywem do zoomu. Podobnie wygląda sytuacja z czytnikiem linii papilarnych, który mamy na boku obudowy. Zdaniem klientów tak jest po prostu wygodniej. Przedni aparat smartfonu wykonuje zdjęcia w maksymalnej rozdzielczości 60 Mpix.

W specyfikacji znajdziemy też WI-Fi 6, 5G, Bleutooth 5.2, głośniki stereo, obsługę funkcji Ready For, a całość jest zasilana akumulatorem o pojemności 4800 mAh z obsługą szybkiego ładowania o mocy 68W oraz ładownia bezprzewodowego o mocy 15W (zwrotne 5W). Motorola Edge 30 Pro pracuje pod kontrolą Androida 12 z bardzo mało inwazyjną nakładką producenta. Niewiele zmieniającą w wyglądzie systemu. Co ważne, Motorola zapewnia o 3-letnim wsparciu aktualizacji zabezpieczeń oraz co najmniej dwie duże aktualizacje Androida (do wersji 13 i 14).

Motorola Edge 30 Pro z rysikiem, ale drożej

Sprzedaż Motoroli Edge 30 Pro ruszy dzień po premierze, czyli 25 lutego w dobrze wyglądającej cenie 3 799 zł.

Smartfon obsługuje dedykowany rysik, ale wariant z rysikiem kupimy dopiero w połowie marca. Będzie on kosztować 3 999 zł i w zestawie znajdziemy dedykowany pokrowiec. Bez niego korzystanie z rysika będzie niemożliwe, bo oprócz tego, że znajduje się w nim dedykowana przestrzeń na schowanie go, to również tylko w taki sposób można go ładować. Więc jeśli rysik, to tylko z pokrowcem.