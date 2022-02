Elektryczny silnik rowerowy Biktrix XD jest tak mocny, że wymaga dwóch łańcuchów

Poznaliśmy właśnie szczegóły elektrycznego silnika rowerowego Biktrix XD oraz pierwszego ebike, który po niego sięgnie. Wprawdzie trudno bezpośrednio mówić o tym sprzęcie, jako o „rowerowym”, ale to właśnie mianem „roweru” firma Biktrix określa swój model Juggernaut XD o możliwościach motocykla, ale ciągle z obecnością pedałów. Trudno jednak nazwać elektryczny silnik rowerowy Biktrix XD czymś normalnym i to nie tylko przez jego możliwości.

Rower Juggernaut XD i jego elektryczny silnik rowerowy Biktrix XD, to zupełnie nowy poziom wśród ebike

Przechodząc od razu do tego, co najważniejsze, elektryczny silnik rowerowy Biktrix XD trafiający między korby, ma do zaoferowania moc ponad 2000 watów oraz moment obrotowy na poziomie 300 Nm. Oznacza to, że Biktrix XD dorównuje wielu układom napędowym podstawowych motocykli i budzi ogromne wątpliwości co do trwałości zębatek oraz łańcuchów. Nie bez powodu, bo przecież rynek ebike zna już przykłady Bafang M620 Ultra, który jest w stanie uszkodzić nie tylko łańcuch, ale też same przerzutki.

Nic więc dziwnego, że kanadyjska firma Biktrix musiała postawić na nietypowy projekt układu napędowego w przypadku swojego silnika XD. Rozwiązaniem mogło być przerzucenie silnika o takich możliwościach po prostu do tylnej piasty, ale dążąc do zachowania formy napędu pośredniego, firma postanowiła dodać drugi łańcuch i zestaw zębatek.

Oznacza to, że wyposażony w XD rower (np. Juggernaut XD) posiada tak naprawdę jeden tradycyjny zestaw zębatki i łańcucha po prawej stronie, który przenosi moc pedałowania na tylne koło oraz drugi niezależny od pierwszego. Ten odpowiada za przenoszenie napędu z silnika również na tylne koło i jest znacznie solidniejszy, przypominając sprzęt rodem z motocykla. Tam zresztą posiada dodatkowy napinacz, co możecie podejrzeć powyżej. Efekt? Elektryczny rower mogący nawet ciągnąć przyczepę kempingową.

Wyposażony w silnik elektryczny XD rower Juggernaut XD jest już dostępny do zarezerwowania za 4999$ i planem dostawy jeszcze tej wiosny w Kanadzie lub USA. Wedle specyfikacji, będzie mógł osiągać prędkości ponad 50 km/h, sięgnie po 10-biegowa przerzutkę, a do zasilenia swojego ogromnego silnika wykorzysta 1300 Wh akumulator. Waga? Całe 33 kg.