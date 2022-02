System napędowy Valeo zmierza do elektrycznych rowerów. Wyróżnia się automatycznymi przerzutkami

Francuska firma Valeo zbliża się do wielkiego debiutu swojego systemu napędowego dla elektrycznych rowerów. Pierwsze zapowiedzi miały miejsce ponad rok temu, ale na całe szczęście firma nie zapomniała o swoich obietnicach i po współpracy z szeregiem marek znanych na rynku ebike, przekuje pracę na praktykę. Dziś dowiedzieliśmy się, że system napędowy Valeo zmierza do elektrycznych rowerów.

Czym wyróżnia się system napędowy Valeo z myślą o elektrycznych rowerach?

Francuska Valeo z siedzibą w Paryżu weszła we współprace z kilkunastoma firmami (wśród nich znalazł się Cycleurope, VUF Bikes, czy Fuell), które produkują rowery elektryczne i które uznały ten system napędowy za godny uwagi. Ten powstał w ramach współpracy Valeo z Effigear, a owocem jest połączenie siedmiobiegowego układu przerzutek bezpośrednio z silnikiem o napędzie pośrednim. Na co pozwala taki układ? Wbrew pozorom, naprawdę wiele, choć oczywiście nie jest to pierwszy taki system na rynku.

Połączenie jednostki napędowej z transmisyjną w jeden pakiet zaowocowało nie tylko ogromnym silnikiem między korbami, ale też uproszczonym przeniesieniem napędu na tylne koło. To może być teraz realizowane z wykorzystaniem paska węglowego i dwóch małych zębatek bez utraty wydajności, czy komfortu jazdy.

System napędowy Valeo mimo ograniczenia do 250 watów mocy nominalnej, jest w stanie zapewnić wspomaganie na poziomie aż 130 Nm momentu obrotowego. Przez to firma twierdzi, że ten nowy napęd jest „do 60% bardziej wydajny niż konkurencyjne rozwiązania”. Kwestię energetyczne rozwiązuje akumulator montowany na ramie o nieznanej pojemności i tym samym zasięgu.

Zdecydowanie największą zaletą systemu napędowego Valeo jest właśnie wspomniana automatyczna wbudowana przekładnia. Poprzez wyeliminowanie potrzeby stosowania przerzutek, napęd pasowy zapewnia cichszą pracę, większą trwałość i uwalnia od potrzeby konserwacji, podczas gdy wewnętrzne przełożenia automatycznie dostosowują się do rowerzysty i jego aktualnego stylu jazdy.

Wedle zapowiedzi tylko do 2024 roku na rynek powinno trafić 100000 elektrycznych rowerów ze sprzętem Valeo.