Nox Cycles ulepszyło swoje rowery eMTB Helium. Wersja Enduro i All-Mountain sięgnęła po napęd Fazua

W 2019 roku Nox Cycles wprowadziło do oferty rodzinę elektrycznych eMTB Helium w formie modeli Enduro i All-Mountain, które w tym roku modelowym doczekały się znaczącej przebudowy. W Helium Enduro i Helium All-Mountain 2022 zastosowano wiele elementów z Hybrid eMTB firmy wyposażonych w silnik Brose, choć ten został porzucony w dwóch nowych modelach na rzecz konkurencyjnego rozwiązania.

Systemy napędowe Fazua spodobały się Nox Cycles na tyle, że oparła na nich swoje rowery eMTB Helium Enduro i All-Mountain

Oprócz nowej geometrii i konstrukcji ramy, Helium Enduro i All-Mountain eMTB w wersji na rok 2022, korzystają z tego samego układu zawieszenia, który znalazł się we wspomnianych hybrydowych eMTB wyposażonych w silnik Brose. Dzięki niemu możecie liczyć na ogromny skok tylnego koła, bo rzędu 180 mm w wersji Helium Enduro 7.1 i 160 mm w Helium All-Mtn 5.9.

Po stronie kół Helium All-Mtn zachował 29-calowy zestaw, ale Helium Enduro porzucił je na rzecz 29-calowej obręczy z przodu i 27,5-calowej z tyłu. Po stronie ramy złożonej z karbonowego przedniego trójkąta i aluminiowego wahacza na tyle w grę wchodzą dwa rozmiary (M i L) w każdej z trzech wersji wyposażenia: Pro, Expert i Comp.

Wedle firmy Nox Cycles mówi, te nowe elektryczne rowery górskie zostały zaprojektowane tak, by jeździć bardzo naturalnie. Mowa o samym wspomaganiu, które ma być na tyle subtelne, że będzie przypominać jazdę na zwyczajnym MTB, niż wspomaganym eMTB. Czy to zaleta? Zależy, jak się do tego podejdzie, bo ta „zaleta” jest związana z tym, że zastosowane w nich systemy napędowe Fazua RIDE 50 Trail, generują tylko 58-Nm moment obrotowy.

W górskich rowerach elektrycznych Helium, ten silnik jest sparowany z 252-Wh akumulatorem w modelach „Short Track” i dwoma akumulatorami o tej samej pojemności w modelach „Long Track”. Co ważne, silnik i akumulator, to w pełni demontowany system napędowy, dzięki czemu można go po prostu wyjąć i zrobić sobie z eMTB tradycyjnego MTB, choć ciągle z przekładnią z czujnikami momentu obrotowego i kadencji, która waży 1,2 kg.

Jeśli idzie o ceny, Helium Enduro 7.1 eMTB 2022, jak i Nox Helium All-Mtn 5.9 eMTB kosztują od 5799 euro w wersji Comp.