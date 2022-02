Elektryczny rower Babymaker II dopiero co powstaje, ale firma już go dumnie zapowiada

W 2020 roku poznaliśmy szczegóły pierwszego wyjątkowego roweru firmy FLX, który przyniósł jej ponad 13 milionów dolarów przychodu. Wtedy pisaliśmy, jak to elektryczny rower Babymaker skrywa swoją naturę, a dziś możemy tylko wrócić myślami do oryginału, aby porównać go z zapowiedzianym Babymaker II.

Po sukcesie z Babymaker, firma FLX stworzyła elektryczny rower Babymaker II, aby go powtórzyć

FLX przekonywała klientów do zakupu Babymaker na Indiegogo, kusząc znacznie niższymi cenami oraz połączeniem ramy z aluminium klasy lotniczej, przez która przeprowadziła wszystkie przewody. Warto tutaj zaznaczyć, że jest to ewidentnie przykład modelu szosowego z myślą o drogach i miastach, a nie terenie, co podkreślają opony i zupełny brak amortyzatora.

Oryginał występuje w dwóch wersjach – standardowej z hamulcami szczękowymi i łańcuchem oraz Pro, wymieniającej te elementy na kolejno hydrauliczne hamulce Magura i pasek Gates Carbon. Wydajność? Do 80 km na jednym ładowaniu i wspomaganie do 40 km/h.

Zdecydowanie największą zaletą Babymaker’a była jego forma, która nie zdradzała elektrycznych korzeni. Wygląda, jak typowy rower, ukrywając swoje elektryczne wspomaganie w malutkim silniku w piaście tylnego koła i akumulatorze zintegrowanym z ramą. Ta cecha została przeniesiona na wersję drugą, która jednak doczekała się nowego akumulatora, będącego ponoć o aż 43% większym.

Wedle zapowiedzi Babymaker II będzie wyposażony w płaską kierownicę, wysokiej klasy hydrauliczne hamulce tarczowe Magura, karbonowy napęd pasowy Gates, „ulepszoną pozycję do jazdy” oraz prędkość maksymalną 40 km/h, dzięki silnikowi 350W ukrytym w piaście tylnego koła. Rowerzyści mogą przy tym liczyć wyłącznie na wspomaganie podczas pedałowania.

Problem w tym, że Babymaker II jest nadal w fazie rozwoju, a jego ostateczna cena startowa nie została jeszcze sfinalizowana. Pewne jest, że użyte zdjęcia są najnowszymi prototypami i renderami, ale ostateczne komponenty/projekt mogą się nieznacznie różnić. Możemy być jednak pewni, że wszelkie zmiany dotyczące wyglądu, kosztów lub funkcji zostaną opublikowane przed dniem premiery.