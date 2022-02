Jeep pokazał elektryczną hulajnogę Jeep Razor RX200 i nieco nas tym rozczarował

Pierwsza elektryczna hulajnoga Jeep jest zdecydowanie imponująca, ale firma zamiast postawić na wyłącznie swój styl, postanowiła połączyć siły z producentem Razor. Tak powstał model Jeep Razor RX200, który zdecydowanie nie należy do zwyczajnych i standardowych eScooterów. Do tego przynajmniej chce przekonać nas sam producent, bo w rzeczywistości… no cóż, ten model nie powala na kolana.

Wedle producenta Jeep Razor RX200 ma oferować wiele, ale w praktyce jego cena i możliwości… rozczarowują

Jeep ewidentnie nie chce brać się za rynek małych pojazdów elektrycznych w pojedynkę. Wcześniej opracował swój elektryczny rower z inną firmą i w przypadku elektrycznej hulajnogi nie jest inaczej. Dzięki temu jednoślad Jeep Razor RX200 ma ponoć łączyć „styl i wrażenia z jazdy Jeepem Wranglerem” z wszystkim, co najlepsze ma do zaoferowania firma Razor, mająca ogromne doświadczenie na rynku tych pojazdów. Pozostaje więc najważniejsze pytanie – co ten eScooter ma do zaoferowania?

Zacznijmy od tego, że składa się z malowanej proszkowo ramy stalowej na kolor oliwkowy, co nawiązuje do Jeepa Willys z II wojny światowej. Wyróżnia się więc już na starcie na rynku, gwarantując wyższą trwałość względem tradycyjnie malowanych ram. Jeździ na 8-calowych pneumatycznych oponach, których bieżnik ewidentnie sugeruje terenowe przeznaczenie. To zresztą akcentuje sam producent, twierdząc, że Jeep Razor RX200 „został stworzony do jazdy po trudnym, terenowym terenie”.

Ta ważąca 18-kg hulajnoga elektryczna nie zachwyca jednak układem napędowym, który pozwala rozpędzić ją do jedynie 19 km/h, co tak naprawdę sugeruje poziom wydajności znacząco poniżej tradycyjnych modeli. To samo można niestety powiedzieć o jej akumulatorze, bo ten 24-voltowy i 7-Ah magazyn energii oparty o chemię kwasowo-ołowiową ma pojemność zaledwie 168 Wh i niska moc silnika (200 watów) nie wystarcza, aby jeździć przez dłużej, niż 40 minut.

Jeep Razor RX200 wyróżnia się jednak regulowaną kierownicą z gumowymi uchwytami i przepustnicą w formie obracanej manetki, jak również wykorzystaniem łańcucha do napędzenia tylnego koła. Jego cena 499 dolarów sugeruje, że wpisze się w dolny segment na rynku i choć producent sugeruje jego przeznaczenie dla dorosłych użytkowników, to limit wagi 70 kilogramów raczej temu przeczy. Resztę elementów obejmują podwójne reflektory i hamulec tarczowy na tylnym kole.

Problem w tym, że ta elektryczna hulajnoga poza ramą, logo Jeepa i podwójnymi reflektorami nie różni się niczym od modelu Razor RX200, który wydaje się mieć taką samą specyfikację i jest wyceniony na $318 na Amazon już teraz.