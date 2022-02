Gdyby powstał elektryczny rower Ducati Corse, czy wyglądałby on… tak? Oto wyjątkowy ebike od SUPER73

Firmę SUPER73 kojarzą zapewne wszyscy, którzy interesują się rynkiem elektrycznych jednośladów. Ten kalifornijski producent działa od stosunkowo niedawna, bo od 2016 roku, ale działa już w Europie poprzez swoje centrum w Amsterdamie. Niedawno postanowił sięgnąć nieco głębiej w europejskie wyścigowe korzenie i tak też powstał wyjątkowy ebike od Super73, który odpowiada na pytanie, jak mógłby wyglądać elektryczny rower Ducati Corse.

Przerobiony ebike od SUPER73 składa hołd ważnej marce na rynku i zadaje ważne pytanie – jak mógłby wyglądać elektryczny rower Ducati Corse?

Zacznijmy może od tego, że nie jest to dzieło, które próbuje zaistnieć na rynku przez nawiązanie do Ducati Corse. W rzeczywistości ten jednoślad w formie specjalnego wariantu Super73-ZX, był opracowywany w ramach ścisłej współpracy SUPER73 z Ducati Corse, więc możemy mieć pewność, że jego projekt został „klepnięty” przez osoby na odpowiednim stanowisku tego wyścigowego oddziału włoskiej firmy motocyklowej.

Dla przypomnienia, Ducati Corse, to odłam Ducati koncentrujący się na wyścigach motocyklowych. Rywalizuje obecnie w Superbike World Championship i MotoGP, od lat zapewniając wszystkim fanom marki świetne widowiska i powód, aby śledzić poczynania firmy. Przez ostatnie 23 lata (założono go w 1999 roku) Ducati Corse umacniał pozycję Ducati na rynku, która teraz nieco spóźnia się na rynek elektrycznych jednośladów.

Przedsmak tego, co Ducati prędzej, czy później doda do swojej oferty, zapewniła nam nieoczekiwanie amerykańska firma, projektując wyjątkową wersję swojego elektrycznego roweru Super73-ZX. Ten w podstawowej konfiguracji ma do dyspozycji 615-Wh akumulator o zasięgu do 60 km, a jego cena wynosi 2195 dolarów. Oczywiście ten specjalny wariant nie będzie tyle kosztował, bo w rzeczywistości nie trafi na sprzedaż, bo powstanie w nakładzie wyłącznie jednego egzemplarza.

Patrząc na zdjęcia powyżej, Super73-ZX w wersji składającej hołd oddziałowi Ducati Corse, to świetny przykład udanej inspiracji. Nawiązania do legendarnej marki obejmują rzucającą się w oczy czerwień podkreśloną złotym kolorem na przednim widelcu, ale to tylko część całego projektu. Uzupełnia go stylizowana kierownica Blain, opony Trooper, przerobione klasyczne logo Ducati i cała masa złotych akcentów (śruby na korbach, pedałach). Małą przesadą wydają się czterotłoczkowe hamulce Magura MT5, ale znalazły się tu nie bez powodu.