Bakterie zakażają w nieznany wcześniej sposób. Naukowcom udało się to zaobserwować

Przedstawiciele Uniwersytetu Stanowego w San Diego zidentyfikowali nowy sposób umożliwiający niektórym bakteriom infekowanie komórek wchodzących w skład żywego organizmu.

Autorzy badań przedstawili swoje wnioski w Nature Communications i opisują, w jaki sposób bakterie z gatunku Bordetella atropi są w stanie atakować swoich żywicieli. Kiedy ma to miejsce, bakteria znacząco zmienia swój kształt, upodabniając się do długiej nici. Jest to szczególnie niezwykłe, gdy mamy na uwadze fakt, że w takich okolicznościach bakterie wydłużają się aż 100-krotnie względem swoich nominalnych rozmiarów.

W czasie badań nad Bordetella atropi członkowie zespołu badawczego dokonali pewnych modyfikacji DNA, dzięki którym zauważyli, że wspomniane bakterie wykorzystują do rozciągania się te same geny i cząsteczki co inne bakterie znajdujące się w środowisku bogatym w składniki odżywcze. Różnica polega na tym, iż tamte bakterie doświadczają niewielkich wzrostów, podczas gdy przedstawiciele gatunku B. atropi rosną w naprawdę imponujący sposób.

Badaniami objęto bakterie z gatunku Bordetella atropi

W przypadku innych gatunków czasami dochodzi do przyjmowania form nici w odpowiedzi na zagrożenie ze strony środowiska czy też na skutek uszkodzenia ich DNA. Zjawisko to, określane mianem filamentacji, umożliwia bakteriom dalszy wzrost przy jednoczesnym opóźnieniu podziału na nowe komórki bakteryjne. Zanika ono dopiero wtedy, gdy sytuacja bakterii ulegnie poprawie, tj. znikną czynniki związane z zagrożeniem bądź uszkodzeniami.

Przełomowe w nowych badaniach były okoliczności, w jakich dochodziło do filamentacji. Stanowiła ona bowiem sposób na rozprzestrzenianie się z komórki do komórki w żywym organizmie, ale nie w reakcji na zagrożenie. Najbardziej prawdopodobny wydaje się scenariusz, w którym bakterie z gatunku Bordetella atropi w ten właśnie sposób infekują swoje ofiary. Filamentacja umożliwia im szybsze dosięganie większej liczby komórek, co z kolei dostarcza im większych ilości składników odżywczych i przekłada się na wydajniejszy wzrost.