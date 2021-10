Bakteria produkuje najsilniejszy naturalny klej. Właśnie doczekał się ważnego usprawnienia

Bakterie z gatunku Caulobacter crescentus wytwarzają niezwykle silny, naturalny klej, który jest w stanie przyklejać się nawet do mokrych powierzchni. Problem polegał na tym, że tracił on swoje właściwości, gdy wykorzystywano go w słonej wodzie.

Yves Brun i jego współpracownicy zajęli się poszukiwaniem sposobu na uczynienie tego naturalnego kleju bardziej uniwersalnym. Chcieli przede wszystkim sprawić, by nie tracił swoich właściwości w kontakcie ze słoną wodą czy ludzkimi tkankami. Jak wynika z artykułu opublikowanego na łamach iScience, naukowcom wreszcie udało się tego dokonać.

Aby znaleźć sposób na zwiększenie wydajności kleju produkowanego przez Caulobacter crescentus w słonych środowiskach, zespół Bruna zaczął od porównania tego gatunku z innym zwanym Hirschia baltica. Podstawową różnicą między obiema bakteriami jest to, że ta druga zamieszkuje słone wody. Łączy je natomiast inny fakt: posiadanie tych samych genów umożliwiających im produkcję wspomnianego kleju.

Najsilniejszy naturalny klej jest produkowany przez bakterie z gatunku Caulobacter crescentus

Okazało się, że kluczem do zwiększenia przydatności substancji produkowanej przez Caulobacter crescentus było manipulowanie poziomem ekspresji konkretnego genu. Prowadziło to do zmian we właściwościach kleju wytwarzanego zarówno przez bakterie słono- jak i słodkowodne. W przypadku tych drugich pojawiła się też najważniejsza zmiana: klej okazał się skuteczny również w środowisku o wysokim zasoleniu.

Skąd w ogóle fascynacja naukowców w kontekście tego typu substancji? Chodzi o produkcję klejów przyjaznych dla środowiska naturalnego oraz nieszkodliwych dla ludzkiego organizmu. Badacze chcieliby bowiem używać ich na przykład w przemyśle żeglugowym i hydraulice, a nawet w medycynie, gdzie mogłyby służyć chirurgom. W porównaniu do powszechnie stosowanych klejów, które zazwyczaj są pochodnymi ropy naftowej, te produkowane przez bakterie mogłyby być znacznie przyjaźniejsze dla żywych organizmów.