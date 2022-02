Powstało nowe bioaktywne szkło, które jeszcze skuteczniej zabija bakterie. Wystarczyło połączyć dwa tlenki

Naukowcy z brytyjskiego Aston University rozwinęli bioaktywne szkło do tego stopnia, że radzi sobie z niszczeniem bakterii nie kilkukrotnie, a aż 100-krotnie. Ich prace opisano w ACS Biomaterials Science & Engineering, ale samo odkrycie sprowadza się „tylko” do tego, jak łączyć materiały, aby opracowywać skuteczniejsze bioaktywne szkło.

Jeszcze skuteczniejsze w zabijaniu bakterii bioaktywne szkło

Szkło bioaktywne jest obecnie wykorzystywane w formie implantów medycznych, szpitalnych infrastruktur, czy nawet opatrunków na ranę. To specjalny materiał antybakteryjny, który zwykle zawiera nanocząsteczki określonego antybakteryjnego tlenku metalu. Chociaż często podejście „2+2=4” nie ma miejsca, to w przypadku bioaktywnego szkła rzeczywiście okazało się, że dodanie do szkła nie jednego, a dwóch rodzajów tlenków, znacząco poprawia skuteczność szkła w zabijaniu bakterii.

Skuteczność bakteriobójcza tego szkła bioaktywnego wzrosła ponad 100-krotnie, kiedy naukowcy porównali jego wersje z dodatkiem wyłącznie cynku, miedzi lub kobaltu z próbkami, zawierającymi dwa z tych tlenków metali w różnych kombinacjach. Do testu każda z tych próbek została zmielona na proszek, wysterylizowana, a następnie dodana do kolonii bakterii Escherichia coli i Staphylococcus aureus oraz do kultur grzybów Candida abicans.

Ekscytujące było przeprowadzenie naszych eksperymentów i znalezienie czegoś, co znacznie lepiej zatrzymuje infekcję na jej drodze i może potencjalnie zmniejszyć liczbę przepisywanych antybiotyków. Wierzymy, że połączenie przeciwdrobnoustrojowych tlenków metali ma znaczący potencjał dla wielu zastosowań – powiedział prof. Richard Martin.

W testach wykazano, że po 24 godzinach szkło, w którym połączono miedź z cynkiem lub kobaltem, okazało się ponad 100 razy skuteczniejsze w zabijaniu E. coli niż próbki zawierające tylko jeden z tych antybakteryjnych tlenków. Niestety w praktyce okazało się, że zależnie od bakterii, różne kombinacje działają w innym stopniu i tak też szkło, w którym połączono miedź z cynkiem, było skuteczne w zwalczaniu bakterii S. aureus, a szkło wykonane z połączenia kobaltu i cynku okazało się najlepsze w zabijaniu grzybów.