Disney+ i HBO Max – co trzeba wiedzieć o nowych serwisach

8 Marca startuje HBO Max, platforma zastąpi w Polsce HBO GO. W 2022 roku swoją premierę będzie miał też serwis Disney+, jego debiut może spowodować zamknięcie kanałów Disney Junior czy Disney Channel. Ile będą kosztować nowe serwisy, co w nich znajdziemy i jak z nich będzie można korzystać? Wszystko, co musicie wiedzieć o starcie Disney+ i HBO Max znajdziecie poniżej.

Netflix, Amazon Prime Video, Player doczekają się konkurencji – czy serwisów VOD nie jest za dużo?

Serwisów VOD w Polsce jest już całkiem sporo, te najpopularniejsze to:

Netflix,

Amazon Prime Video,

Player,

Polsat Box Go / Polsat Go,

Apple TV+,

Viaplay,

Canal+ Online,

Cineman Go,

VOD.pl,

HBO Go (niedługo HBO MAX).

Ponadto swój serwis VOD w zupełnie nowej odsłonie planuje TVP pod szyldem TVP GO, wspomniany już Disney+ również się u nas pojawi, zgodę na nadawanie otrzymał Showtime Sky. Prawdopodobnie to nie ostatnie usługi wideo, które będą debiutować na naszym rynku. W kolejnych latach należy spodziewać się dalszych przetasowań. Czas pokaże, jak ewoluują serwisy i które z tych usług przetrwają. W przypadku globalnych serwisów jak Amazon, Netflix, HBO Max czy Disney+ kluczowe jest podejście do lokalnego klienta, rozumienie potrzeb rynku i odpowiednia oferta. Netflix radzi sobie nieźle z promocją i dobieraniem treści do naszego rynku, ale teraz na tle konkurencji wypada bardzo drogo. Dużą rolę odgrywają też oferty łączone i promocje na przykład u operatorów komunikacyjnych. Ważną rolę w użytkowaniu oferty VOD odegrają też huby, które ułatwią przeskakiwanie pomiędzy treściami od różnych dostawców. Na świecie taki hub oferuje Apple, Google czy Samsung, w Polsce one niestety dobrze nie działają. Posiłkować się można rozwiązaniem Onetu na Vod.pl. czy też aplikacjami typu JustWatch.

HBO Max zastąpi HBO Go – oferta, cena, dostępność, czy warto?

HBO Max wystartuje 8 Marca 2022 roku. Osoby zainteresowane tym serwisem do 30 marca będą mogły nabyć usługę w promocyjnej cenie 19,99 PLN/msc. Ta cena będzie obowiązywać do pierwszej podwyżki. Po okresie promocyjnym nowi abonenci rejestrując się w serwisie zapłacą 29,99 PLN/msc za dostęp serwisu. Co istotne użytkownicy HBO GO (także u operatorów) płynnie przejdą do nowej usługi.

Co zmienia się dla użytkowników HBO GO? HBO MAX to zupełnie nowa aplikacja, odświeżony interfejs, możliwość założenia do 5 kont użytkowników. Jednocześnie będzie można oglądać treści HBO MAX na 3 urządzeniach. W HBO MAX wybrane treści będą oferowane w 4K HDR Dolby Vision i z dźwiękiem Dolby Atmos, nie powinno zabraknąć też treści w HD i dźwiękiem Dolby Digital.

Jeśli chodzi o samą zawartość to nie powinna się ona znacząco różnić od tego co obecnie oferuje HBO GO. Główną zmianą będzie najpewniej utrata części treści na licencji (np. tych od Disney’a) ale też pojawienie się większej liczby treści archiwalnych od Warner Bros, czy Carton Network. W HBO Max pojawiać się będą też wszystkie filmy Warnera po 45 dniach od ich kinowej premiery w naszym kraju, bez żadnych dodatkowych opłat. W pierwszej połowie roku to między innymi Batman i Fantastyczne zwierzęta: Tajemnice Dumbledore’a. W serwisie pojawią się też nowe seriale w tym Dom Smoka, czyli nowy serial w uniwersum Gry o Tron.

HBO GO jest jednym z serwisów, który cieszy się dużą popularnością w Polsce. Samo HBO od lat dostarcza kultowe seriale, a Warner Bros mocne pozycje filmowe. Zwłaszcza przy cenie promocyjnej oferta HBO MAX zapowiada się pozytywnie i warto będzie skusić się na usługę.

Disney+ w Polsce – premiera, oferta, cena, dostępność, czy warto?

Konkretnej daty premiery Disney+ w Polsce jeszcze nie znamy. Wiemy jedynie, że serwis zadebiutuje latem tego roku. Może to oznaczać nawet jeszcze czerwiec tego roku, ale też wrzesień 2022. W przeciwieństwie do HBO MAX usługa Disney+ będzie zupełnie nowym produktem na naszym rynku. Po raz pierwszy widzowie będą mieli tak prosty, wygodny dostęp do blisko 100-letniego archiwum koncernu Disney’a. W skład oferty Disney+ wchodzą:

Filmy i seriale wytwórni Walt Disney,

Filmy studia Pixar,

Produkcje z uniwersum Gwiezdnych Wojen (Star Wars),

Produkcje Marvel Studios (filmy, seriale, animacje),

Produkcje National Geographic,

Produkcje Star (czyli filmy i seriale z wytwórni Fox, część produkcji Hulu).

Oficjalnej ceny usługi w Polsce jeszcze nie znamy. Obecnie korzystając z usługi w innych krajach Europejskich nasza karta jest obciążana kwotą 32,99 PLN/msc. Prawdopodobnie do czasu debiutu w Polsce dojdzie do drobnej podwyżki i finalnie za usługę trzeba będzie zapłacić 39,99 PLN/msc. Ostatecznie cena może być zupełnie inna, mogą też pojawić się promocję czy łączenie oferty z innymi usługami. We Francji serwis współpracuje z Canal+.

Disney+ oferuje aplikacje na wszystkie popularne urządzenia mobilne, platformy Smart TV. Wiele treści dostępnych jest w 4K Dolby Vision oraz z dźwiękiem Dolby Atmos. Mowa tu także o odświeżonych pozycjach z przeszłości jak na przykład całej sadze Star Wars. W serwisie nie ma jednolitej zasady co do premier kinowych. Część pozycji pojawia się na równi z ich kinową premierą bez opłat, część jest dostępna za dodatkową opłatą (premier access), a cześć pojawia się z lekkim opóźnieniem. Trzeba mieć też nadzieje, że Polska odsłona serwisu będzie zbliżona do tej, jaką oferuje serwis w Niemczech, czy Holandii, a nie właśnie we Francji gdzie część treści pojawia się ze znacznym opóźnieniem. O sukcesie Disney+ w Polsce zdecyduje kampania promocyjna, podejście do lokalnego widza, informacje o usłudze. Czy warto interesować się Disney+? Jeśli zależeć nam będzie jedynie na nowych serialach Marvela, na produkcjach, które wyszły jedynie pod szyldem Disney+ Orginals to szybko nadrobimy treści z ostatnich dwóch lat działania i serwis będzie dla nas nudny. Jeśli lubimy oglądać klasyczne filmy Disney’a, chcemy zaoferować dużo wysokiej jakości rozrywki najmłodszym, to serwis będzie rewelacyjną propozycją. Także fani dokumentów będą zadowoleni z bogatego archiwum National Geographic. Osobiście uważam, że Disney+ jest jedną z najlepiej skonstruowanych platform pod względem oferty oraz samych aplikacji. Pytanie, czy Polacy poczują magię Disney’a. Nie wiadomo też jak Disney postąpi z lokalnymi kanałami telewizyjnymi poczynając na Disney Junior, a kończąc na Comedy Central. Choć los tematycznych kanałów telewizyjnych jako takich jest raczej przesądzony.

Era VOD w pełni

Jesteśmy świadkami zaawansowanej fazy transformacji rynku telewizyjnego, a może właściwie całego przemysłu wideo. Efektem jest skrócenie okien pomiędzy premierą kinową, a tą w VOD, wielomilionowe produkcje serialowe, zamykanie kanałów telewizyjnych, skupienie się na usługach VOD przez takich nadawców jak Polsat, TVN czy nawet TVP. Zmiana, w której w teorii mamy większy i łatwiejszy wybór treści i nie wiążemy się wieloletnią umową z kablówką, ale serwisów jest coraz więcej i w każdym konieczne jest wykupienie abonamentu, aby uzyskać dostęp do treści.