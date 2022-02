Przewodnik po telewizorach 2022 – co zaoferują producenci? Które telewizory warto kupić?

Początek roku wiąże się z premierami na rynku telewizorów. Choć same ekrany do sklepów trafią dopiero za kilka miesięcy już teraz wiemy, na co czekać, jakie nowe funkcje pojawiły się w telewizorach, co się zmieniło. Dzięki temu wiadomo czy kupować już teraz telewizor z wyprzedaży, czy może czekać na nowy model telewizora Samsung, LG, Sony, Philips lub innego producenta. Weryfikujemy ofertę telewizorów 2022 u wszystkich czołowych producentów.

Kalendarz telewizorów jest dość przewidywalny i warto o tym pamiętać kupując telewizor. Mając świadomość tego, kiedy prezentowane są nowe modele, można łatwo upolować ekran na wyprzedaży, czekać na nowinki technologiczne, a przede wszystkim nie dać się nabrać w sklepie na ekrany sprzed 3-4 lat (a zdarzają się takie stany magazynowe w elektromarketach). Nowe telewizory czołowych producentów prezentowane są w styczniu (w większości na targach CES w Las Vegas), czasem dodatkowe modele prezentowane są we wrześniu (podczas IFA w Berlinie). W sprzedaży ekrany pojawiają się po 3-4 miesiącach, pełna gama modelowa u większości producentów (prezentujących nowości w styczniu) dostępna jest zazwyczaj pod koniec maja, na początku czerwca. O to co już wiemy o tegorocznych nowościach od czołowych graczy.

Telewizory LG 2022 – Lepsze, większe i mniejsze telewizory OLED

LG QNED99

Telewizory LG 2022 to ekrany QLED, QNED oraz podstawowe modele LCD. Wszystkie wyposażone w system operacyjny webOS 22. W systemie znajdziemy na przykład automatyczne przełączanie się trybu Filmmaker (na razie obecnego jedynie w Amazon Prime Video), wsparcie dla AirPlay 2, HomeKit, Google Stadia, GeeForce Now, czy wsparcie standardu inteligentnego domu Matter, które pojawi się w 2022 roku.

Ekrany QNED, to telewizory z matrycą łączącą kropki kwantowe z technologią nanocell. Pierwsze takie telewizory w ofercie LG pojawiły się w ubiegłym roku. Wszystkie miały podświetlanie miniLED. W tym roku obok ekranów miniLED QNED99 (8K), QNED95 (8K) i QNED90 pojawią się też niższe serie z innymi rodzajami podświetlania ekranów LCD (krawędziowe lub bezpośrednie).

LG G2 (nazwa nieco niefortunna, szukając tego modeli w Internecie łatwo trafić na kultowy smartfon o tej samej nazwie)

Diamentem w koronie oferty LG są oczywiście telewizory z organiczną matrycą. W 2021 roku były telewizory A1, C1, G1 itd. W tym roku jak łatwo się domyślić następcy to seria A2 (60Hz), B2, C2, oraz G2 i Z2(8K). Najmniejszy tegoroczny telewizor OLED będzie miał 42-cale, natomiast największy 97-cali(4K G2). Telewizor LG C2, następca C1 zyska panel OLED EVO, czyli jaśniejszą matrycę, w tamtym roku zarezerwowaną wyłącznie dla topowego G2. W tym roku G2 ma otrzymać Booster jasności, który ma potęgować jasność w trybie HDR. Oficjalnie nie wiadomo czy pod szyldem telewizorów OLED EVO 2022 nie kryją się jeszcze nowsze matryce OLED EX, tego dowiemy się bliżej premiery sklepowej tych telewizorów.

Telewizory Panasonic 2022 – Na razie jeden nowy telewizor

Panasonic LZ2000

Jedynym jak na razie oficjalnie zaprezentowanym telewizorem Panasonic jest topowy OLED LZ2000, który zastępuje JZ2000. Generalnie w każdym aspekcie jakości dźwięku i obrazu ma być lepszy od swojego poprzednika. Zyska też usprawnienia dla graczy. Natomiast pozostaje z tym samym „kulawym” Smart TV, z jakim w ostatnich latach oferowane są telewizory tego producenta. Cena nie jest znana, ale tu niestety Panasonic też odstaje od konkurencji. Bardzo przykro obserwuje się, jak jedna z legendarnych marek w branży ogranicza swoje działania na rynku telewizorów. Producent zapowiedział zakończenie własnej produkcji ekranów w Czechach (w fabryce teraz będą produkowane głównie pompy ciepła), a telewizory będą montować firmy trzecie. W Polsce dystrybucja telewizorów Panasonic też została ograniczona. Zobaczymy co przyniosą kolejne miesiące, oby jednak były wśród nich pozytywne wieści.

Telewizory Philips 2022 – Mniej, znaczy więcej, kultowa seria wreszcie z 120 Hz

Philips OLED807

Marka Philips w ręku TPV ma się dobrze i z roku na rok notuje wzrosty zarówno w całej Europie, jak i w Polsce. W ostatnich dniach stycznia swoją premierę miały nowe modele telewizorów. Oferta na rok 2022 jest znacznie skromniejsza, a dzięki temu bardziej czytelna. Testowany niedawno OLED806 zyskał swojego następcę o nazwie OLED807, z nową generacją procesora P5 AI, matrycą LG Display OLED EX (tą z wyższą jasnością) i oferuje 4-stronnego Ambilighta, czyli podświetlanie za ekranem. OLED 707 będzie tańszym ekranem OLED, ale wciąż wyposażonym w 120 Hz matrycę.

Philips The Performance

W przypadku telewizorów LCD znajdziemy ekran mini LED PML9507 o minimalistycznym designie w rozmiarach 55,65,75 cali. Jednak tym kluczowym produktem w ofercie jest seria The Performance PUS8807. W ostatnich latach producent promował ten telewizor jako „ten jedyny telewizor, którego potrzebujesz” jako produkt o niezłych parametrach technicznych, wyglądzie, smart tv i dobrej cenie. Tego czego brakowało temu telewizorowi to 120 Hz matrycy. Teraz zostało to naprawione, mamy więc też HDMI 2.1 i funkcje dla graczy (wsparcie VRR). Telewizor oferowany będzie w rozmiarach od 43 do 86 cali. Te wymiary jednak zwiastują, że opierać się będzie o matryce IPS. W ofercie Philipsa znajdują się jeszcze dwie niższe serie telewizorów z Android TV i 60 Hz matrycą, jeden budżetowy telewizor z autorską platformą Saphi, która od dwóch lat zaczyna być wygaszana oraz kilka małych telewizorów w rozmiarach 24-39 cali o ograniczonych funkcjonalnościach Smart.

W ten sposób oferta Philipsa 2022 to przede wszystkim 3 istotne modele – OLED807, PML9507 oraz PUS8807. Chcąc telewizor z Ambilight warto na nie poczekać lub polować na promocje OLED-a 806 już teraz.

Telewizory Samsung 2022 – Stylowy ekran dla każdego i projektor dla nowego pokolenia

Samsung QN900B

Pełnej gamy telewizorów Samsung 2022 nie znamy – przede wszystkim nie wiemy nic o podstawowych modelach zwanych CrystalLED i QLED. Natomiast w ofercie nie zabraknie ekranów Neo QLED z podświetlaniem miniLED. To modele 8K – QN900B, QN800B oraz 4K – QN95B, QN90B, QN80B. Prawdopodobnie jeszcze w ofercie pojawi się też telewizor QD-OLED w rozmiarach 55 i 65 cali. QD-OLED to technologia Samsunga będąca połączeniem matrycy organicznej z kropkami kwantowymi. Dla osób najbardziej zamożnych Samsung proponuje wyświetlacze następnej generacji, czyli telewizory MicroLED aktualnie w rozmiarach 89, 101 i 114 cali (ceny powyżej 80 tysięcy dolarów).

Samsung The Frame

Natomiast to co najistotniejsze wydarzyło się w ofercie telewizorów lifestyle’owych oraz w systemie operacyjnym Tizen. Nowa wersja platformy posiada scentralizowanego huba – czyli ekran główny, w którym dużą rolę odgrywa sekcja z grami (Google Stadia, Nvidia GeForce Now i w przyszłości kolejne usługi cloud gamingu). To zupełnie nowy sposób nawigacji po telewizorach Samsunga, po 6 latach od przejścia na Tizena. Natomiast telewizory The Frame, The Serif oraz The Sero zyskają nową matową matrycę. Dzięki niej naprawdę obraz wyświetlany na telewizorze będzie wyglądał jak „obraz” praktycznie nie odbijając światła.

Samsung jako telewizory Lifestyle’owe rozumie też projektory. W zeszłym roku zadebiutował The Premiere, czyli projektor laserowy z krótkim rzutem jako propozycja dla tych, którzy szukają sposobu na duży telewizor w innej formie. Natomiast w 2022 roku do sprzedaży wchodzi The Freestyle, czyli projektor mobilny z pełnym smart tv Samsunga, jako wyświetlacz dla młodego odbiorcy, młodych-dorosłych, kolejnego pokolenia. Podobnie jak wcześniej obracany ekran The Sero, koreański producent próbuje trafić do nowych odbiorców. Wydaje się, że The Freestyle może się przyjąć nieco lepiej niż traktowany głównie jako ciekawostka – Sero.

Telewizory Sony 2022 – jakość niezależnie od technologii, czas na QD-OLED i MiniLED

Sony A90K

Zeszłoroczne telewizory Sony oznaczone były literą J na końcu, tegoroczne modele będą oznaczone literą K. Topowym modelem będzie Z9K z podświetlaniem miniLED i rozdzielczością 8K dostępny w rozmiarach 75 i 85 cali. Topowym modelem z organiczną matrycą będzie natomiast A95K oparty o panel Samsung Display – QD-OLED. Ten telewizor będzie dostępny jedynie w rozmiarach 55 i 65 cali. Na miniLED oparty będzie jeszcze telewizor 4K X95K, bestseller Sony X90J doczeka się następcy w postaci X90K. Ciekawostką jest też OLED A90K, który będzie oferowany jedynie w rozmiarach 42 i 48 cali, promowany również jako monitor dla graczy. Przystępniejszym telewizorem OLED w większych calarzach będzie model A80K. Najtańszym 120Hz telewizorem w ofercie Sony będzie seria X85K, a podstawowym modelem ekran X80K. Wszystkie telewizory będą działać w oparciu o Google TV (przynajmniej na starcie z bazą Android TV 10).

Sony X90K

Oferta telewizorów Sony skupiona jest na telewizorach dla najbardziej wymagających i to niezależnie od tego czy ktoś preferuje OLED, czy woli LCD. Plusem nowych telewizorów będzie też minimalistyczny pilot o 30% mniejszy niż poprzedni.

Pozostali producenci – więcej modeli ze średniej półki

Jesienią swoje nowości prezentują zazwyczaj producenci tworzący ekrany stricte pod rynek europejski jak Sharp, Vestel (JVC, Hitachi, Toshiba). Wiosną nowości zaprezentują też TCL i Hisense, będą to przede wszystkim następne generacje obecnych modeli. To, czego trzeba się spodziewać, to więcej telewizorów QLED, nieco bardziej przystępne ekrany 120 Hz, zwiększanie oferty telewizorów w cenie 2000-4000 pln (za 55 i 65 cali).

Czekać na nowy telewizor czy kupić coś na promocji?

Poza nową technologią QD-OLED większość oferty telewizorów na rok 2022 to ewolucja, a nie rewolucja. Generalnie zmiany w jakości obrazu nie będą kolosalne, więc wybór zeszłorocznych telewizorów nie będzie złą decyzją. Tym bardziej gdy upolujemy je w dobrych cenach lub szukamy taniego telewizora. W przypadku telewizorów z wyższej półki, premium dylemat zawsze jest większy. W końcu czekamy na ten „najlepszy telewizor”. Można więc czekać, czekać i liczyć, że za rok będzie wreszcie coś dobrego lub kupić to co po naszym researchu uznamy za aktualnie najlepsze i na kilka lat zapomnieć o wyborze tv. Osobiście czekam przede wszystkim na to, aby móc w pełni doświadczyć nowego Smart TV Samsunga, zobaczyć Sony A95K i Z9K na żywo, oraz cenę 97-calowego telewizora OLED LG G2. Patrząc na szeroką gammę tegorocznych nowości od każdego z producenta, każdy powinien znaleźć model, który sobie upatrzy i będzie zainteresowany jego zakupem.