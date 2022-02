Do konstrukcji smartfonów z serii Galaxy S22 wykorzystano... plastik z przetworzonych sieci rybackich

Już 9 lutego Samsung zaprezentuje serię Galaxy S22, więc nic dziwnego, że w ostatnich dniach podrzuca nam coraz to nowe informacje na ich temat. Oczywiście nie ma mowy o jakichś ważniejszych szczegółach, bo te poznamy dopiero podczas Unpacked 2022. Teraz jednak dowiedzieliśmy się ciekawostki na temat tworzywa, które wykorzystano przy produkcji nowych flagowców.

Do stworzenia smartfonów Samsung Galaxy S22 wykorzystano porzucone sieci rybackie

Producenci smartfonów już od dłuższego czasu podejmują kroki w kierunku uczynienia swojej branży bardziej ekologiczną, co przejawia się w nowych opakowaniach, braku ładowarek w zestawach czy wykorzystaniu materiałów pochodzących z recyklingu. I właśnie o tym ostatnim poinformował nas Samsung w kontekście nadchodzących flagowców.

Teraz i w przyszłości Samsung wprowadzi przetworzone tworzywa sztuczne wydobyte z ocenów do całej naszej oferty produktów, począwszy od naszych nowych urządzeń Galaxy, które zostaną zaprezentowane 9 lutego podczas Unapcked 2022.

Firma zdradziła, że ich najnowsza seria wykorzystuje „nowy materiał” wyprodukowany ze starych, porzuconych plastikowych sieci rybackich. Te, jak większość wie, są ogromnym zagrożeniem dla mórz i oceanów, a z roku na rok tylko ich przybywa. Wedle The Nature Conservancy i University of California, tylko w 2021 roku rybacy porzucili w ocenach przesżło 100 milionów funtów plastikowych narzędzi do połowu. Inny raport mówi z kolei o ponad 640 tonach plastikowych sieci rybackich porzucanych/wyrzucanych do mórz i oceanów każdego roku. Wszystko to przyczynia się do rozprzestrzeniania się mikroplastiku, niszczenia siedlisk i śmierci wielu morskich zwierząt.

Jednak materiał pochodzący ze zużytych sieci rybackich nie znajdzie się tylko w Galaxy S22, bo również zostanie wykorzystany w innych urządzeniach Galaxy. Samsung zapowiedział, że podczas Unpacked 2022 ujawni więcej szczegółów na ten temat.