Ile planet zawiera Droga Mleczna?

Wykrywanie gwiazd nie należy do łatwych zadań, ale detekcje planet to jeszcze trudniejsza sprawa. Mimo to, naukowcy z NASA są w stanie podać przybliżoną liczbę tych obiektów w całej naszej galaktyce.

Droga Mleczna jest galaktyką spiralną z poprzeczką i w większości jest płaska oraz posiada kilka ramion, które rozchodzą się od centralnego pasa gwiazd. I choć nie możemy zobaczyć jej spiralnego kształtu, ponieważ nie widzimy naszej galaktyki „z zewnątrz”, to mamy wystarczająco dużo wskazówek, które do tego prowadzą. Po pierwsze, gwiazdy są skoncentrowane wzdłuż jednej płaszczyzny, co wskazuje na kształt przypominający dysk. Ta zwiększona liczba gwiazd jest nawet wyższa w obrębie konstelacji Strzelca, dzięki czemu wygląda ona niczym centralne wybrzuszenie, które posiadają inne tego typu galaktyki.

Drugą poszlakę stanowi ruch obrotowy gwiazd w Drodze Mlecznej, zaobserwowany również w galaktykach spiralnych. Za najważniejszą wskazówkę uznaje się natomiast odległości między gwiazdami, które okazują się skoncentrowane wzdłuż hipotetycznych spiralnych ramion. Astronomowie korzystają ze zróżnicowanych metod chcąc określić liczbę gwiazd w naszej galaktyce. Można wyróżnić dwie główne: polegającą na obliczeniu liczby gwiazd w małym wycinku Drogi Mlecznej i ekstrapolacji wyników na całą galaktykę lub opartą na oszacowaniu jej masy i wyliczeniu, ile gwiazd byłoby potrzebnych, aby wyniki się zgadzały

Droga Mleczna powinna zawierać około 100-200 miliardów planet

Dotychczasowe analizy sugerują, że Droga Mleczna zawiera od 100 miliardów do nawet biliona gwiazd, choć większość estymacji wskazuje na wartości z zakresu 100 miliardów – 400 miliardów. Co ciekawe, galaktyk w całym wszechświecie może być równie wiele co gwiazd w naszej galaktyce. Jeśli chodzi o liczbę planet, to tutaj zadanie jest nawet bardziej skomplikowane. Wygląda na to, że wiele gwiazd może posiadać przynajmniej jedną krążącą wokół nich planetę. Naukowcy sugerują, iż 1 na 5 gwiazd podobnych do Słońca posiada natomiast przynajmniej jedną planetę podobną do Ziemi, na której może przetrwać znane nam życie. Łącząc ten fakt z wynikami symulacji można oszacować, że Droga Mleczna zawiera około 40 miliardów planet, które mogą podtrzymywać życie.

Jeśli chodzi o całkowitą, przybliżoną liczbę planet w całej naszej galaktyce, to w tym przypadku mowa o wartościach rzędu 100-200 miliardów. Oczywiście są to ogromne liczby, które ciężko sobie w ogóle wyobrazić. Niestety, nadal mamy do czynienia wyłącznie z szacunkami. Większość nowo odkrywanych egzoplanet okazuje się mało przyjemnymi do życia światami, a jak na razie nigdzie – poza Ziemią – nie udało się wykryć lokalnych form życia. Mimo to, jeśli liczba planet w Drodze Mlecznej jest choćby bliska sugerowanym wynikom, to gdzieś tam (w naszej galaktyce lub poza nią) niemal na pewno czają się pozaziemskie organizmy.