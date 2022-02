NVIDIA szykuje GeForce RTX 3050 z nowym GPU i potencjalny 4-GB wariant za 800 złotych

W ostatnich dniach GeForce RTX 3050, to najczęściej wspominana karta graficzna w sieci. Przynajmniej jeśli idzie o nieoficjalne wiadomości na jej temat i jest ku temu dobry powód – sprawa rozbija się nie o jedną, a dwa modele z myślą o rynku stacjonarnym. Jako pierwsze trafiły do nas pogłoski na temat nowego wariantu GeForce RTX 3050 z nowym GPU (nie GA106, a GA107), a następnie o 4 GB wariancie w potencjalnej cenie 199$.

4 GB GeForce RTX 3050 i nowy wariant z GA107 – oto ponoć nowe pomysły NVIDIA na karty graficzne

Zaczynając od nowego rdzenia w GeForce RTX 3050, nie sposób nie wspomnieć, że obecny wariant wykorzystuje rdzeń graficzny GA106 z aktywnymi 20 z 30 SM, co przekłada się na 2560 rdzeni CUDA i TDP na poziomie 130 watów. To ostatnie jest kluczowe, bo wedle najnowszych informacji od Igor’s Lab o podmiance GA106 na GA107, NVIDIA zachowa tę samą specyfikacje i możliwości GPU, ale obniży spadek poboru mocy z 130 do 115 watów. To w przypadku wariantów niereferencyjnych pozwoli obniżyć poziom z 150 do nawet zaledwie 130 watów.

RTX 3050 z GA106

Ponoć oba procesory graficzne GA106 i GA107 są kompatybilne pinowo, co powinno usprawnić proces produkcji i realizować go szybciej. Niestety nie wiemy jeszcze, kiedy taka wersja RTX 3050 z zachowanymi 8 GB pamięci GDDR6 na 128-bitowej magistrali o przepustowości 224 GB/s zadebiutuje na rynku.

Być może ważniejszą wiadomością jest ponowne pojawienie się plotki na temat GeForce RTX 3050 z nie wspomnianymi 8, a 4 GB pamięci GDDR6. Taki model wedle nieoficjalnych informacji miały bazować właśnie na GPU GA107, zaliczając jednocześnie spadek rdzeni CUDA z 2560 do 2304, ale zachowując liczbę jednostek ROP (32). Jeśli jednak plotki nie są zbyt dokładnie i mijają się z prawdą, są szanse, że tylko RTX 3050 4 GB doczeka się

Chociaż trudno przekonać się do tego, aby 4-GB karta miała w obecnych czasach jakikolwiek sens, jeśli ktoś kupuje stacjonarny komputer „na kilka lat”, to tyle właśnie mają do zaoferowania mobilne modele RTX 3050/Ti, czy konkurencja w postaci Radeona RX 6500 XT. Kluczowe w przypadku 4-GB RTX 3050 jest to, że jego cena ma odpowiadać poziomowi właśnie RX 6500 XT (199$), czyli ~800 zł.