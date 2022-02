Gorący Jowisz i jego ciemna strona. Astronomowie spojrzeli na tę egzoplanetę w rekordowych szczegółach

Egzoplaneta pozostająca w obrocie synchronicznym ze swoją gwiazdą została zaobserwowana z bardzo wysoką dokładnością. Przedstawiciele MIT uzyskali w ten sposób szczegółowy obraz tamtejszej atmosfery.

WASP-121b to tzw. gorący Jowisz, czyli gazowy olbrzym niemal dwukrotnie większy od najmasywniejszej planety Układu Słonecznego. Zaobserwowana po raz pierwszy w 2015 roku egzoplaneta orbituje wokół gwiazdy znajdującej się około 850 lat świetlnych od Ziemi. Wykonanie pełnego okrążenia wokół swojego gospodarza zajmuje jej zaledwie 30 godzin, co plasuje ją w czołówce planet z najkrótszymi orbitami.

Czytaj też: Gazowy olbrzym 3-krotnie masywniejszy od Jowisza ukrywał się zaskakująco blisko Ziemi

Tym, co wyróżnia ten obiekt jest również jego obrót synchroniczny, który sprawia, iż jedna jego strona jest na stałe „przymocowana” do WASP-121. W praktyce oznacza to, że strona dzienna jest stale bombardowana promieniowaniem, podczas gdy nocna jest zwrócona w kierunku przestrzeni kosmicznej. Więcej informacji na temat tego obiektu ukazało się właśnie na łamach Nature Astronomy.

WASP-121b to tzw. gorący Jowisz oddalony o około 850 lat świetlnych od Ziemi

Dzięki nowym obserwacjom WASP-121b astronomowie mogli odnotować zmiany temperatur zachodzące wraz z przechodzeniem od strony dziennej do nocnej. Poza tym odnotowali też różnice występujące wraz ze zmianami wysokości i wykonali analizy dotyczące obecności wody w atmosferze. Dzięki temu zwizualizowali przemieszczanie tamtejszej wody między dzienną i nocną stroną planety. Okazało się, że temperatury rzędu 2800 stopni Celsjusza sprawiają, że atomy wody są rozrywane i przesuwane na stronę nocną. Panujące tam temperatury umożliwiają natomiast ponowne łączenie się atomów wodoru i tlenu.

Powstałe w ten sposób cząsteczki wody powracają do pierwotnego punktu, a cały cykl zatacza koło. Obieg wody na WASP-121b jest możliwy dzięki wiatrom, które rozpędzają atomy do prędkości nawet 5 kilometrów na sekundę. Pierwiastki tworzące wodę nie są jedynymi krążącymi w atmosferze tego gorącego Jowisza. Autorzy badań wykryli również ślady żelaza i korundu. Oznacza to, iż na WASP-121b mogą padać deszcze składające się z roztopionego żelaza.

Czytaj też: Ta egzoplaneta jest naprawdę ekstremalna. Posiada zaskakująco rozwiniętą atmosferę

Jeśli chodzi o dokładniejsze temperatury, to astronomowie wyznaczyli je w oparciu o zachowanie wody na tej egzoplanecie. W ten sposób doszli do wniosku, że po stronie dziennej temperatury wynoszą od 2200 do 3200 stopni Celsjusza. Z kolei po stronie zwróconej w kierunku przestrzeni kosmicznej wartości są nieco niższe, choć nadal imponujące: od 1500 do 1800 stopni Celsjusza.