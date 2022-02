Gromada zaskakuje swoim składem. Na jej terenie znajduje się zaskakująco dużo martwych galaktyk

Naukowcy z Uniwersytetu Kalifornijskiego w Riverside natrafili na masywną gromadę młodych galaktyk, której obraz liczy 11,8 mld lat. W jej skład wchodzi co najmniej 38 galaktyk, których początki sięgają pierwszych etapów istnienia wszechświata.

Jednym z podstawowych pytań, jakie zadają sobie astronomowie, jest to o niezwykłą naturę galaktyk wchodzących w skład MAGAZ3NE J095924+022537. W centrum tej gromady znajduje się niezwykle masywna galaktyka, której masa jest ponad 200 miliardów razy większa od masy Słońca. Problem polega na tym, że jest ona nieaktywna, podobnie jak wiele innych galaktyk wchodzących w skład tej gromady.

Dlaczego ta ultramasywna galaktyka i tak wiele jej sąsiadek uformowało większość swoich gwiazd, a następnie stało się nieaktywnymi, gdy wszechświat był jeszcze tak młody, w przeciwieństwie do innych znanych protogromad z tego samego okresu, pozostaje wielką tajemnicą. Dlaczego te galaktyki są tak niepodobne do tych wchodzących w skład wszystkich innych znanych protogromad, a tak podobne do tych w gromadzie Abell 1656, jest zupełną zagadką Benjamin Forrest, UC Davis

Wymieniona przez Forresta gromada, czyli Abell 1656, znajduje się około 320 milionów lat świetlnych od Ziemi i należy do najgęstszych tego typu struktur. W jej skład wchodzą tysiące galaktyk.

Gromada MAGAZ3NE J095924+022537 znajduje się około 11,8 mld lat świetlnych od Ziemi

Jeśli chodzi o MAGAZ3NE J0959, to jej pierwszych obserwacji dokonano z Ziemi, ale wkrótce naukowcy powinni zebrać więcej danych na jej temat. Wynika to z faktu, że arsenał, jakim dysponują, nadal się powiększa, a niedawno w jego skład wszedł Kosmiczny Teleskop Jamesa Webba. Poza szczegółowymi obserwacjami tej protogromady, nowy teleskop mógłby doprowadzić do wykrycia innych, równie nietypowych.

Jak dodaje Forrest, znalezienie kolejnych protogromad zawierających galaktyki, których aktywność wygasła po około 2 mld lat od ich narodzin, mogłoby doprowadzić do zrewidowania obecnych założeń. Modele stosowane przez astronomów pomijają tego typu scenariusze, co może okazać się poważnym błędem. Badacze chcieliby teraz wyjaśnić, czy ultramasywne galaktyki, takie jak ta wchodząca w skład MAGAZ3NE J0959, mogą powstawać w izolacji czy też potrzebują do tego niezwykle gęstych gromad.