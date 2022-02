Intel rozdaje miliard dolarów w ramach IFS. Ogromna inwestycja ma przyspieszyć rozwój architektury x86, ARM oraz RISC-V

Intel dumnie ogłosił powstanie funduszu IFS (Intel Foundry Services), który ma nieść pomoc zarówno starym i dużym, jak również małym i nowym firmom na rynku półprzewodników. Innymi słowy, IFS będzie dostępny dla każdej firmy godnej wsparcia, bo ta ogromna inwestycja Intela ma przede wszystkim przyspieszyć rozwój architektury x86, ARM oraz RISC-V, otwierając rynek na nowych graczy.

Intel IFS – czyli najnowszy pomysł firmy na przyspieszenie rozwoju rynku technologicznego

Intel w ramach swojego IFS nie tyle przekaże w ręce chętnych firm pieniądze, a będzie świadczył dla nich wsparcie. Na jego rzecz Niebiescy przekazali sporo, bo aż miliard dolarów, chcąc przede wszystkim przyspieszyć potrzebny czas na wprowadzenie produktów na rynek przez klientów trzecich. Wszystko to przy wykorzystaniu najnowszych, innowacyjnych procesów produkcyjnych, co obejmuje zarówno litografię, jak i pakowanie.

Intel ponoć współpracuje już z innymi firmami nad specjalnym wewnętrznym połączeniem różnych chipów

Co ciekawe, pielęgnujący swoje (bądź co bądź) dziecko, czyli architekturę x86, Intel nie ma zamiaru ograniczać tego wsparcia wyłącznie do niej. Dlatego pomoże firmom bez względu na to, z jakiej architektury korzystają, więc do gry wejdzie nie tylko x86, ale też ARM oraz RISC-V. Takie podejście nie bierze się znikąd, bo Intel przewiduje wzrost liczby układów, które będą łączyć układy o różnych architektach, co już ma oczywiście miejsce w wszelkiego rodzaju układach SoC (System-On-Chip).

Klienci szybko przyjmują modułowe podejście do projektowania, aby wyróżnić swoje produkty i przyspieszyć czas wprowadzania ich na rynek. Intel Foundry Services jest dobrze przygotowany do poprowadzenia tej znaczącej zmiany w branży. Z naszym nowym funduszem inwestycyjnym i otwartą platformą chiplet, możemy pomóc napędzać ekosystem do rozwoju przełomowych technologii w całym spektrum architektur chipowych Reklama – powiedział dyrektor generalny Intela, Pat Gelsinger.

Cały miliard dolarów będzie „rozdawany” głównie poprzez inwestycje w przełomowe startupy, w cały ekosystem i pomoc w skalowaniu. Firmy chętni na grant będą musiały przekonać Intela, że ich dzieło przyspieszy rozwój przełomowych technologii, a jeśli się to im uda, będą mieli dostęp zarówno do doświadczenia, jak i zasobów giganta.