Nowy rekord podkręcania DDR5, czyli opóźnienia z kosmosu i ciekły azot dla G.Skill Trident Z5

Po raz kolejny otrzymaliśmy potwierdzenie tego, że wśród szeregu firm na rynku pamięci operacyjnej, to G.Skill zapewnia najpewniej te najlepsze pod kątem wydajności moduły. Potwierdza to nowy rekord podkręcania DDR5, który został osiągnięty z wykorzystaniem modułu pamięci G.Skill Trident Z5.

DDR5-10000, to kwestia czasu. Pozostaje jednak pytanie, czy aby na pewno chcemy okupować ten poziom ogromnymi opóźnieniami

W rankingu HWBOT pojawił się nowy rekord podkręcania DDR5. Przechodząc od razu do najważniejszego, dotyczył podkręcenia zegarów 16 GB modułu pamięci Trident Z 5 z poziomu 2400 MHz do 4779,7 MHz. Oznacza to, że podkręcenie „zrobiło” ze sprzedawanego normalnie modułu DDR5-4800 moduł DDR5-9560, przebijając poprzednie rekordy o ponad 300 MHz (600 MT/s).

Taki wynik był okupiony zarówno ogromnie wysokimi opóźnieniami (120-120-120-120-127-2), jak i potrzebą wykorzystania systemu chłodzenia ciekłym azotem. W pierwszym przypadku jest to oczywiste (wyższe zegary zawsze są równoznaczne z potrzebą zwiększenia opóźnień), podczas gdy wydajne chłodzenie było odpowiedzialne za utrzymanie układów w chłodzie pomimo pracy na wyżyłowanym do granic poziomie napięcia.

Jeśli idzie o pozostałe elementy platformy, tą buduje płyta główna ASUS ROG Maximus Z690 APEX oraz procesor Intel Core i9-12900K. Warto tutaj podkreślić, że nie jest to taka typowa platforma, bo ta płyta główna została zaprojektowana m.in. z myślą o podkręcaniu DDR5 do granic, choć nie jest to poziom płyt głównych z dwoma slotami na DDR, które koncentrują się tak naprawdę przede wszystkim na OC pamięci.

Trudno więc przewidzieć, jak i kiedy na rynku będą mogły zadebiutować powszechnie dostępne pamięci DDR5 na poziomie ~4000-5000 MHz. Warto jednak pamiętać, że DDR4 finalnie dobiły do ponad 7000 MT/s (ekstremalne OC), czyli pobiły trzykrotnie poziom sugerowany w standardzie JEDEC. Jeśli DDR5 pójdzie w te ślady (a raczej powinno, oferując nawet więcej), to po odpowiednim dopracowaniu technologii, poziom DDR5-10000 nie powinien być trudny do osiągnięcia.