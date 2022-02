Taktowanie Radeon RX 6950XT sprawi, że AMD jeszcze bardziej odskoczy zegarami od kart GeForce

Ponoć w drugim kwartale bieżącego roku (dokładnie w kwietniu) doczekamy się premiery nowych kart AMD. Będą to jednak nie Radeony RX 7000, które zostaną zaprezentowane pod koniec bieżącego roku (i najpewniej tylko niej, patrząc na harmonogram wydawniczy), a zaktualizowane modele z obecnej serii. Wśród nich nie zabraknie flagowca i dziś okazało się, że ten odświeżony RX 6900XT w postaci karty Radeon RX 6950XT zaskoczy nas zegarami.

Wedle najnowszych plotek AMD szykuje odświeżenie Radeonów, wśród których pojawi się Radeon RX 6950XT – nowy flagowiec

Wedle dotychczasowych informacji na temat odświeżenia kart Radeon RX 6000 powinniśmy liczyć przede wszystkim na szybsze pamięci GDDR6 (nie 16, a 18 Gb/s) oraz wyższe zegary. Co jednak najważniejsze, ciągle w grę będą wchodzić GPU produkowane z wykorzystaniem 7-nm procesu technologicznego, a nie 6-nm, jak to w przypadku RX 6500/XT oraz RX 6400. AMD jakimś sposobem udało się wycisnąć więcej z rdzeni RDNA2 podobnie, jak to było z Navi 21 XTXH a Navi 21 XTX… ale w jeszcze większym stopniu.

Dotychczasowy flagowiec (Radeon RX 6900 XT LC) ustąpi miejsca Radeonowi RX 6950 XT, choć oba modele będzie cechować ta sama liczba procesorów strumieniowych w rdzeniu (5120) oraz ten sam podsystem pamięci (16 GB GDDR6 18 Gb/s na 256-bitowej magistrali). Największa różnica? Poziom taktowania boost rdzenia graficznego, bo ten wzrośnie z referencyjnych 2250 MHz do ponad 2500 MHz (tak przynajmniej sugerują plotki). Innymi słowy, osiągnie ten sam poziom, co najbardziej podkręcone modele na rynku (np. Gigabyte AORUS RX 6900 XT Xtreme WaterForce WB, czy ASUS ASUS ROG STRIX LC RX 6900 XT Gaming Top).

To z kolei może oznaczać, że podkręcone niereferencyjne modele Radeon RX 6950XT zbliżą się do poziomu 2,9 GHz, co spowoduje zarówno wzrost poboru mocy (wspomina się o podbiciu TDP z 300 do 350 W), jak i ogólnej wydajności (o 3 TFLOPsów, czyli do poziomu ponad 26 TFLOPsów). To razem z szybszymi układami pamięci zapewni AMD odpowiedź na nowe GeForce oraz karty Intel Arc, choć wbrew pozorom, odświeżenie ma zaowocować tylko trzema modelami: