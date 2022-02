Poziom bezpieczeństwa procesorów Intela przewyższa konkurencję. AMD nabruździło zresztą w statystykach Niebieskich

Jeśli zastanawialiście się, czy poziom bezpieczeństwa procesorów Intela jest na tyle wysoki, żeby brać ślepo Core albo Ryzena, to firma właśnie zapewniła Wam odpowiedź na to pytanie. Jednak umówmy się, że tego typu podejście do tematu, to kwestia perspektywy tego, czy firma lepiej wyszukuje błędy, czy może jej produkty są dręczone przez większą jej liczbę.

Wygląda na to, że poziom bezpieczeństwa procesorów Intela znacząco przewyższa ofertę AMD

Statystyki opracowane w ramach raportu bezpieczeństwa za 2021 rok biorą pod lupę wszystkie luki, jakie odkryto w przypadku oferty Intela, jak i AMD. Wynika z nich, że w 2021 roku procesory Intela dręczyło 16 znanych luk w zabezpieczeniach, z czego sześć zostało wychwyconych przez badaczy w ramach programu Bug Bounty, a pozostałe dziesięć wyszukano w ramach wewnętrznej działalności firmy.

Znacznie gorzej wypadła sfera procesorów graficznych, bo pamiętajcie, że choć nadal Intel nie oferuje dedykowanych kart graficznych (zmieni to premiera Intel Arc), to od ponad dekady oferuje iGPU w swoich procesorach i od niedawna również DG1 zaufanym producentom. Tak też w GPU Intela tylko w 2021 roku znaleziono aż 51 luk, z czego 36 przypadło „łowcom spoza firmy”, czyli hakerom typu white-hats, a pozostałe 15 pracownikom firmy.

Finalnie w podsumowaniu wyszło na to, że procesory (zarówno CPU, jak i GPU) Intela są mniej „dziurawe” od produktów AMD, ale tylko z pozoru. Rynek CPU jasno wskazuje na przewagę Intela i tak naprawdę nawet w statystykach związanych z GPU, to AMD nabruździło najwięcej, bo aż 23 z 51 błędów jest związana z procesorami Kaby Lake-G, czyli połączenia 8. generacji Core z procesorami AMD Radeon. Po uwzględnieniu tego wychodzi, że w 2021 roku procesory Intela dręczyły 44 luki (16 CPU+28 GPU), a AMD 71 luki (31 CPU+40 GPU).

Aby uzyskać informacje na temat danych AMD, Intel sięgnął do zewnętrznych badań, obejmujących okres od maja do grudnia 2021 roku. Niestety AMD nie ujawniło swoich wewnętrznych CVE (Common Vulnerabilities and Exposure). Intel twierdzi ponadto, że jego własne badania bezpieczeństwa wykryły 50% luk, podczas gdy program bug bounty wyłapał kolejne 43%, a pozostałe 7% pochodzi z projektów open source lub od organizacji. Pamiętajcie jednak, że statystyki dotyczą odszukanych i znanych (w domyśle załatanych już) luk, a nie wszystkich, które mogę dręczyć układy.