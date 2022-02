Ta nowa technologia może utrudnić kopiowanie banknotów i dokumentów

Najnowsze dzieło jednego ze szwajcarskich zespołów naukowców z EPFL sprowadza się do połączenia pleksiglasu, aluminium, fluorku magnezu i chromu. Chociaż nie brzmi to specjalnie rewolucyjnie, to na tej podstawie opracowano potencjalną rewolucję w walce z fałszerstwem, bo ta w rzeczywistości nowa technologia może utrudnić kopiowanie banknotów i dokumentów.

Dzięki tej technologii kopiowanie banknotów i dokumentów będzie jeszcze trudniejsze. Jak na razie nie wiadomo jednak nic o jej zastosowaniu

Produkcja banknotów i dokumentów od dawna jest realizowana specjalnymi technikami, które nie są dostępne dla „zwyczajnego Kowalskiego” i są arcytrudne do podrobienia. Najwyraźniej jednak nawet obecne techniki można ulepszyć, co udowodnili naukowcy z szwajcarskiego EPFL, opracowując technologię, która umożliwia produkcje poprzez pobieranie materiału z takich „chronionych” rzeczy zamiast jego odkładania.

Pierwotnym celem zespołu kierowanego przez doktoranta Sebastiana Madera i profesora Oliviera Martina, było opracowanie materiału, który pochłaniałby całkowicie światło. W tym celu postawili na warstwę pleksiglasu, na którą nałożyli kolejno warstwę aluminium, fluorku magnezu i finalnie chromu. Grubość każdej z tych warstw wynosi zaledwie kilka nanometrów, a wspólnie tworzą mieszankę, która zgodnie z pierwotnym założeniem naukowców, pochłania wszystkie długości fal świetlnych, co jest postrzegane w formie „doskonałego” odcienia czerni.

Następnym krokiem-eksperymentem dla naukowców było usunięcie poszczególnych warstw, które wykazało, że pozbycie się warstwy chromy zapewnia wysoce odblaskową powierzchnię lustrzaną, a pozostawienie wyłącznie pleksiglasu, gwarantuje tą przezroczystą, przez którą widać np. położony pod nią papier.

Przy dalszych eksperymentach naukowcy odkryli, że poprzez precyzyjne kontrolowanie czasu ekspozycji na światło lasera, możliwe było nie tylko uzyskanie jednolitego czarnego, lustrzanego i koloru tła, ale także uzyskanie subtelnej gradacji pomiędzy nimi. To z kolei otwiera furtkę do skomplikowanych wzorów, które mogą zapewnić znacznie wyższy poziom bezpieczeństwa przed fałszerstwem.