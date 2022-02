iPhone SE 3 jest już podobno testowany w pierwszym kraju

O nowym budżetowym smartfonie od Apple słyszymy już od kilku miesięcy, a jego premiera ma się odbyć podobno na przełomie marca i kwietnia. I coś może być na rzeczy, bo nowe doniesienia wskazują, że iPhone SE 3 trafił już do Indii na testy.

iPhone SE 3 jest już testowany

Pierwszy budżetowy iPhone debiutował w 2016 roku, będąc idealna alternatywą dla tych, którzy chcieli kupić smartfon Apple, ale nie mogli lub nie chcieli wydawać na niego aż tak dużo pieniędzy. Następna generacja zadebiutowała dopiero w kwietniu 2020 roku i to w naprawdę atrakcyjnej cenie 399 dolarów, przez co z miejsca iPhone SE 2020 stał się hitem sprzedażowym. Z racji, że od premiery poprzedniego modelu iPhone’a SE minęły już dwa lata, najwyższy więc czas na następcę. Zarówno pierwszy, jak i drugi budżetowy iPhone sprzedał się naprawdę świetnie, zwłaszcza w Indiach, które są jednym z ważniejszych rynków dla Apple, jeśli chodzi o te urządzenia. Nic więc dziwnego, że to właśnie w tym kraju trwają testy modelu SE 3, a przynajmniej na to wskazują nam najnowsze doniesienia.

Jak podaje serwis 91Mobiles, iPhone SE 3 o numerach modeli A2595, A2783 i A2784 trafił do Indii na testy. Oprócz niego wprowadzono tam też nowego taniego iPada i iPada Air, a wszystkie trzy urządzenia mają łącznie siedem wersji. Dowiedzieliśmy się też, że cena za budżetowego iPhone’a zaczyna się od 300 dolarów bez podatku i cła. Niewiele mówi nam to na temat finalnej ceny produktu, choć spodziewamy się, że będzie ona podobna do tej, którą trzeba było zapłacić za poprzedni model.

O specyfikacji iPhone’a SE 3 wiemy niewiele. Wspomina się, że Apple pozostanie przy kompaktowych rozmiarach i wyglądzie poprzednika. Oznaczałoby to, że smartfon będzie wyposażony wyświetlacz LCD Retina o przekątnej 4,7 cala z grubymi górnymi i dolnymi ramkami, ale za to idealny do obsługi jedną ręką. Na pokładzie ma znaleźć się pojedynczy aparat 12 Mpix i Touch ID. iPhone SE 3 będzie napędzany najprawdopodobniej przez autorski chipset Apple A15 Bionic z obsługą sieci 5G (dzięki modemowi X60M).

Powyżej możecie też zobaczyć rendery tego modelu (opublikowane przez serwis LetsGoDigital), stworzone na podstawie dotychczasowych informacji. Odpowiada za nie grafik Jermaine Smit, szerzej znany jako Concept Creator.