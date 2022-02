Nietypowy obiekt na Marsie. Przypomina koralowca i został zaobserwowany przez łazik Curiosity

W tym roku minie dziesięć lat od lądowania łazika Curiosity na powierzchni Marsa. Niedawno instrumenty na pokładzie tego sześciokołowego pojazdu uwieczniły przypominający koralowca obiekt.

Niestety, jeśli doszukujecie się w tej wiadomości nawiązań do występowania życia na Czerwonej Planecie, to muszę was zmartwić. Rzeczony obiekt faktycznie przypomina roślinę, ale jest w istocie fragmentem skały. Zdaniem naukowców do jej powstania za sprawą wytrącania się minerałów z wody.

(1/3) Your Friday moment of zen: A beautiful new microscopic image from @MarsCuriosity shows teeny, tiny delicate structures that formed by mineral precipitating from water.



(Penny approximately for scale added me)https://t.co/cs7t11BWAj pic.twitter.com/AU20LjY5pQ February 26, 2022

Jak sugerują wyniki wcześniej prowadzonych badań, które był związane z innymi tego typu obiektami, pierwotnie mógł on być osadzony w skale. Ta z czasem uległa erozji, ale same minerały przetrwały dzięki wyższej odporności na erozję. Być może kojarzycie termin konkrecja. Odnosi się on do zjawiska występującego również na Ziemi. Jego efektem jest powstawanie agregatów mineralnych na skutek narastania minerałów wokół jakiegoś obiektu. Wygląda na to, iż na podobnej zasadzie powstał ten niecodzienny marsjański obiekt.

Łazik Curiosity wylądował na Marsie w 2012 roku

Inny łazik, Opportunity, który zakończył swoją misję w 2019 roku, dostarczył w przeszłości dowodów na występowanie konkrecji na Czerwonej Planecie. Jej owocem były (nomen omen) przypominające nieco jagody kule. W przypadku „koralowca” łazik Curiosity uwiecznił go dzięki instrumentowi Mars Hand Lens Imager (MAHLI). Wykonane z jego użyciem zbliżenia potwierdziły występowanie minerałów oraz ich tekstury na powierzchni skał.

Bez względu na to, jak ciekawe jest to odkrycie, to nadal nie dostarcza ono odpowiedzi na podstawowe pytanie: czy kiedykolwiek na Marsie występowało życie? Istnieje niemal 100-procentowe prawdopodobieństwo, że Czerwona Planeta zawierała dawniej znacznie więcej wody niż ma to miejsce obecnie. Poza tym, współcześnie szczątkowa atmosfera była w przeszłości znacznie gęstsza, a temperatury umożliwiały utrzymanie tam wody w stanie ciekłym. W takich warunkach życie mogłoby się rozwinąć i ewoluować, lecz jeśli faktycznie tak było, to współcześnie Mars albo jest go całkowicie pozbawiony albo ogranicza się do mikroskopijnych jego form.