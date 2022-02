Microsoft Edge 98 przynosi kilka ciekawych nowości

Do stabilnego kanału trafił już Microsoft Edge 98, co oznacza, że użytkownicy przeglądarki powinni już otrzymywać stosowną aktualizację. Warto więc przyjrzeć się, jakie nowości Microsoft dodał tym razem.

Zgodnie z czterotygodniowym harmonogramem aktualizacji, Microsoft wydał już Edge w wersji 98. Jak zwykle pojawia się kilka interesujących nowych funkcji, na które warto zwrócić uwagę.

Microsoft Edge 98 jest już dostępny w stabilnym kanale

Najciekawszą funkcją jest z pewnością pływający widżet „Edge Bar”, którego zadaniem jest ułatwienie przechodzenia do ulubionych witryn. Dostajemy możliwość przypięcia po prawej stronie ekranu paska bocznego, co zdecydowanie może przyspieszyć pracę i zapewnić większą wygodę w dostępie do informacji i to bez zajmowania całego ekranu przeglądarką. Bez przełączania okna sprawdzimy maile czy napiszemy nową wiadomość czy szybko zmienimy kartę. Pasek krawędzi i umieszczone tam karty możemy do woli modyfikować dodając lub usuwając te, które tam są. Możemy też spersonalizować swój kanał informacyjny tak, by dostarczał nam wiadomości o tym, co najbardziej nas interesuje. Funkcję można uruchomić w ustawieniach Edge, wybierając „otwórz pasek Edge”.

osoby, które w przeglądarce mają skonfigurowane wiele profili, w Edge 98 będą mogły utworzyć listę witryn automatycznie przełączających użytkownika do innego profilu. Pozwoli to uniknąć dostępu do strony z niewłaściwego profilu, bo po skonfigurowaniu otwarcie danej witryny automatycznie będzie wiązało się z jego zmianą.

Microsoft wprowadził też nowy tryb bezpieczeństwa dodający kolejną warstwę ochrony dla użytkowników. Niestety firma nie precyzuje dokładnie, na czym on polega, jednak jego zadaniem jest ochrona użytkowników przed lukami w zabezpieczeniach wykorzystywanych przez złośliwe oprogramowania. Dodano także nowy tryb przeglądania, w którym priorytetem jest bezpieczeństwo przeglądarki.