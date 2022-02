Seria Oppo Reno7 zadebiutowała poza Chinami. Teraz tylko czekamy na polską premierę

Zgodnie z zapowiedziami, Oppo wprowadziło na rynek indyjski serię Reno7, co oznacza, że ich wejście do naszego kraju jest już tylko kwestią czasu. Choć w Chinach w ramach tej rodziny pokazano trzy modele, globalnie zadebiutowały tylko dwa – wariant podstawowy i Pro.

Tak jak się spodziewaliśmy, Oppo Reno7 SE nie został wprowadzony w Indiach, co każe nam przypuszczać, że nie pojawi się również w innych krajach. Jednak na Reno7 i Reno7 Pro nie mamy co narzekać. Warto jednak pamiętać, że choć w Indiach zadebiutowały te same modele co w Chinach, to istnieje możliwość, że w Europie ich specyfikacja będzie się nieco różnić.

Przypomnijmy pokrótce, co oferuje seria Oppo Reno7

Oba modele nastawione są na możliwości fotograficzne, tak jak zawsze zresztą w ramach rodziny Reno. Dostaniemy więc do dyspozycji bardzo dobre aparaty zarówno z przodu, jak i z tyłu, które wyposażono w wiele przydatnych funkcji i trybów, takich jak Ultra Night Video, Live HDR, AI Color Portrait Video i Dual-View Video czy możliwość retuszowania podczas nagrywania wideo.

Oppo Reno7 Pro

Model Pro wyposażono w 6,55-calowy wyświetlacz OLED o rozdzielczości Full HD+ i częstotliwości odświeżania 90 Hz. Nie zabrakło tutaj obsługi HDR10+, a maksymalna jasność wynosi 920 nitów. Z przodu umieszczono aparat do selfie ma 32 Mpix, a z tyłu znalazł się obiektyw ultraszerokokątny 8 Mpix i makro 2 Mpix. Jednostka główna ma 50 Mpix i zastosowano tutaj matrycę Sony IMX766.

Oppo Reno7 Pro

Sercem Reno7 Pro 5G jest procesor MediaTek Dimensity 1200 Max 5G z 8 lub 12 GB pamięci RAM LPDDR4x i 128 lub 256 GB pamięci wbudowanej UFS 2.1. I w tym modelu znajdziemy baterię 4500 mAh, ale z szybkim ładowaniem 65W. Jest też czytnik linii papilarnych, NFC i Bluetooth 5.2.

Oppo Reno7

Oppo Reno7 ma już nieco mniejszy, bo 6,43-calowy wyświetlacz Full HD+ OLED z częstotliwością odświeżania na poziomie 90 Hz. W okrągłym otworze w lewym górnym znalazł się aparat do selfie 32 Mpix, zaś z tyłu umieszczono potrójną konfigurację 64 Mpix (główny) + 8 Mpix (ultraszerokokątny) + 2 Mpix (makro).

Oppo Reno7

Producent umieścił tu SoC Qualcomm Snapdragon 778G, wspierany przez 8 lub 12 GB pamięci RAM LPDDR4x i 128 lub 256 GB pamięci wbudowanej UFS 2.1. Bateria o pojemności 4500 mAh obsługuje szybkie ładowanie z mocą 60 W. Oppo nie zapomniało o NFC, czytniku linii papilarnych w ekranie czy Bluetooth 5.2. Smartfon działa pod kontrolą Androida 11 z nakładką ColorOS 12.