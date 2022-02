Przeciek zdradza szczegóły specyfikacji OnePlus Nord CE 2 Lite

O ile o OnePlus Nord CE 2 słyszymy od dłuższego czasu, tak istnienie modelu Lite jest dla nas nowością. Tymczasem wiarygodne źródło nie tylko potwierdziło, że taki smartfon nadchodzi, ale również zdradziło nam jego specyfikację.

Wedle dotychczasowych informacji, OnePlus Nord CE 2 zadebiutuje już 11 lutego. Będzie to model wyposażony 6,4-calowy wyświetlacz AMOLED z częstotliwością odświeżania 90 Hz. Napędzi go procesor MediaTek Dimensity 900 wspierany przez maksymalnie 12 GB pamięci RAM i 256 GB pamięci. Ma pojawić się też opcja ze 128 GB pamięci wbudowanej i możliwość rozszerzenia pamięci przy pomocy karty microSD. Jeśli chodzi o baterię, ma mieć ona pojemność 4500 mAh i obsługiwać szybkie ładowanie z mocą 65W. Aparat główny ma oferować rozdzielczość 64 Mpix, a obok niego zostanie umieszczony obiektyw ultraszerokokątny 8 Mpix i makro 2 Mpix. Aparat do selfie ma mieć 16 Mpix.

Kwestia specyfikacji czy nawet wyglądu tego modelu jest nam doskonale znana. Inaczej było jednak z wariantem Lite, który ponoć również zmierza na rynek. Poinformował nas o tym popularny leakster @OnLeaks. Wedle jego informacji, OnePlus wprowadzi 11 lutego również OnePlus Nord CE 2 Lite.

Co ujawnia wyciek specyfikacji OnePlus Nord CE 2 Lite?

Smartfon będzie napędzany przez chipset Qualcomm Snapdragon 695 zintegrowany z modemem 5G. Nie znamy szczegółów dotyczących konfiguracji pamięci, ale spodziewamy się, że jeśli przeciek jest prawdziwy, te powinny pojawić się w najbliższym czasie. Nord CE 2 Lite trafi na rynek z baterią o pojemności 5000 mAh obsługującą szybkie ładowanie z mocą 33 W. Nie jest to potwierdzone, jednak wydaje się, że tak jak w przypadku podstawowego modelu i ten będzie działał pod kontrolą Androida 12 z nakładką OxygenOS 12.

Poznaliśmy też podstawową specyfikację aparatu, która obejmuje potrójną konfigurację z tyłu składającą się z aparatu głównego 64 Mpix i dwóch nieznanych czujników po 2 Mpix. Z przodu ma znaleźć się kamerka do selfie 16 Mpix. Jeśli chodzi o wyświetlacz, to będzie on większy niż ten w Nord CE 2, ma mieć bowiem przekątną 6,59 cala. Nie wiemy jednak, czy będzie to panel LCD, czy AMOLED, ale zaoferuje rozdzielczość FHD.